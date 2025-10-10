En las pistas de Skate y BMX, ubicadas en las afueras del coliseo Julio Monsalvo Castilla, de Valledupar, fue asesinado un joven en la noche del jueves 9 de octubre.

Lea: Alias kiko presunto integrante del ELN fue capturado en Curumaní

Testigos del hecho indicaron que un sujeto a bordo de una motocicleta llegó hasta el mencionado lugar, donde se encontraba un grupo de jóvenes, y se acercó a Sebastián de Jesús Machado Ospino, alias Sebas, para luego propinarle varios impactos de arma de fuego.

En videos que se conocieron por redes sociales se evidenció que varios de los testigos y amigos de la víctima lo auxiliaron y en una motocicleta lo trasladaron hasta la Clínica Laura Daniela, donde ingresó sin signos vitales.

Lea: Zona rural de La Jagua de Ibirico, Cesar, vive una ola de inseguridad

Sobre este asesinato las autoridades indicaron que el occiso presentaba un impacto de arma de fuego en la cabeza y otra en el tórax, que fueron letales de manera inmediata.

Asimismo, indicaron que Machado Ospino presentaba una anotación judicial como indiciado por el delito de extorsión.

Algunos residentes de los alrededores de la pista de Skate y BMX manifestaron que este era un hecho que había tardado en suceder, ya que este escenario deportivo es utilizado para otras actividades diferentes para las que fue creado.

Aseguraron que cada noche, e incluso en el día, llegan personas a consumir sustancias alucinógenas, lo cual ha convertido el espacio en un foco de inseguridad, sin alguna medida por parte de las autoridades.