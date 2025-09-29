Calsida Berrios, de 48 años, quien tiene una condición de discapacidad, permaneció por tres días desparecida en la vereda Bélgica, del municipio de Astrea, Cesar.

La mujer reside en una finca con su padre y para el día de los hechos cuando se encontraba esperando que le sirvieran los alimentos, decidió caminar por el predio, pero no regresó.

Su progenitor al ver que no regresaba pidió la ayuda de la comunidad, quienes organizaron un bloque de búsqueda durante tres días, al cual se unió la administración municipal, a través de la primera gestora Aided Barrios Ortega, quien dispuso el uso de drones para encontrar a Casilda.

Fue así como con la ayuda de la tecnología lograron encontrar a esta mujer, quien se encontraba atollada en lodo hasta la altura de sus rodillas y no podía salir por sus propios medios.

Casilda al ver la llegada de las personas mostró gran alegría y pedía que la llevaran de vuelta con su padre, en la finca donde se siente a gusto y es conocida por todos sus vecinos.

Para la comunidad en general fue de gran satisfacción que su paisana regresara sana y salva.