En un operativo desarrollado por la Policía Nacional, a través de su Seccional de Investigación Criminal, en el municipio de Aguachica, fue capturado un ciudadano conocido como alias Cristian, quien tenía orden judicial por el delito de hurto calificado y agravado.

Según las investigaciones este individuo contaba con una trayectoria criminal de más de 10 años, relacionada con delitos como hurto en diferentes modalidades, homicidio y extorsión.

Asimismo, la Policía indicó que ‘Cristian’ se dedicaría actualmente al hurto a residencias, personas y fleteo en los municipios de Aguachica, Río de Oro, Ocaña, La Gloria, Gamarra, San Martín y San Alberto.

El capturado presentaba anotaciones judiciales por concierto para delinquir, porte ilegal de armas de fuego, amenazas, homicidio y hurto agravado, y sería presuntamente integrante de la banda delincuencial autodenominada ‘Los del Sur’.

Con esta acción, las autoridades lograron además esclarecer cuatro casos de hurto a residencias en Aguachica y Gamarra.

Sobre este resultado, el comandante del Departamento de Policía Cesar, coronel William Javier Morales Vargas, manifestó: “Este importante golpe permite debilitar las estructuras delincuenciales que afectan la tranquilidad y seguridad de los ciudadanos en el sur del Cesar. Reafirmamos nuestro compromiso de continuar trabajando de manera frontal contra la delincuencia y el crimen organizado”.

