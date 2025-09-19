Como consecuencia de un impacto de arma de fuego, perdió la vida el joven Germín Campo Ramos, de 21 años, quien era soldado profesional. Las circunstancias sucedieron cuando la víctima transitaba junto a su padre en la vía Aguachica- Gamarra, y fueron interceptados por cuatro sujetos en dos motocicletas, para despojarlos de una fuerte suma de dinero que habían retirado de una entidad bancaria. Estos hechos sucedieron el pasado jueves.

El padre de la víctima contó, que en medio de la acción delincuencial, su hijo intentó oponerse al robo y a cambio recibió el disparo cerca de la axila izquierda. En muy malas condiciones Campo Ramos fue llevado hasta la Clínica Alta Complejidad de Aguachica, donde los médicos intentaron salvarle la vida, pero fue en vano.

Este hecho ha causado conmoción y rechazo en el sur del Cesar, donde la ciudadanía pide que los responsables sean capturados.