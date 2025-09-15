Durante un mes los soldados del Circo Colombia N°2, orgánico del Batallón de Apoyo de Acción Integral y Desarrollo N°2, emocionaron a las familias de San Alberto, en el sur del Cesar.

Lea más: Iniciaron construcción de Muticampus Universitario en Codazzi, Cesar

Con funciones cargadas de adrenalina, magia, risas, diversión y, sobretodo, con enseñanzas sobre los valores propios del Ejército Nacional como la amistad, y el respeto, han sido únicas para los habitantes de este municipio.

Quienes más han disfrutado y se entristecieron por la despedida del circo militar fueron los niños, niñas y adolescentes.

Alejandra, una pequeña niña demostró su agradecimiento y amor por los soldados del Circo Colombia, expresión que la dio a conocer escribiendo una carta.

Ver más: Una mujer fue asesinada en medio de una balacera en Valledupar

“Queridos soldados espero les vaya súper en el viaje. Mis guerreros que luchan por la paz, que Dios los proteja de todo mal y peligro. Que está mini carta son para todos los soldados guerreros”, se lee en la carta escrita a mano por la menor de edad.

Alejandra demostró su agradecimiento y amor por los soldados del Circo Colombia.

“Este agradecimiento especial de la niña Alejandra demuestra que los soldados expertos en artes circenses han rendido frutos, y genera espacios de diversión y reflexión, reconstruyendo el tejido social”, indicó el Ejército Nacional.

En estos últimos meses esta atracción cincerse también ofreció sus funciones en Valledupar, donde ciento de niños y adultos disfrutaron de cada espectáculo.