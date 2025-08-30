Una persona de sexo masculino fue encontrada sin vida en el interior de una vivienda en el perímetro urbano del municipio de Aguachica, Cesar.

Se trata de Manuel David Obregón Contreras, un médico veterinario ampliamente conocido en dicha municipalidad.

El hallazgo se registró en la mañana de este sábado 30 de agosto, en la calle 31 con calle 4, en la localidad cesarense en mención.

Por otro lado, Unidades del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía Seccional llegaron al sitio y adelantaron la inspección a cadáver, el cual, según los primeros indicios, no presentaba signos de violencia, por lo que se presume que pudo tratarse de muerte natural, sin embargo, investigadores iniciaron las labores para establecer las causas reales y circunstancias que rodearon este lamentable hecho.

