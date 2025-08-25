En el municipio de Becerril, el cual hace parte del ‘Corredor de la Vida’, en el Cesar, está el proyecto de la construcción del Malecón Turístico y Cultural ‘La Mudanza’, una obra emblemática que fortalecerá el turismo, la cultura y la economía local y departamental.

Para la consolidación de la infraestructura, el alcalde Fabián Martínez García, recibió por parte de la gobernadora, Elvia Milena Sanjuán, una carta cheque por valor de 6.000 millones de pesos, aportados por la administración departamental.

El malecón contará con un centro gastronómico con 12 locales, un teatrino con capacidad para 300 personas, gimnasio urbano, parque canino e infantil, y accesos para personas con movilidad reducida, garantizando inclusión y bienestar para los habitantes del municipio.

“Son obras que se están consolidando en el departamento pensando en las comunidades, pero sobre todo en el desarrollo y progreso económico en cada uno de los municipios del Cesar, esta será una infraestructura moderna que quedará para toda la vida y que le brindará a Becerril un mejor futuro”, dijo la mandataria departamental.

Por su parte, el alcalde Fabián Martínez García, expresó: “Más que una infraestructura, el Malecón “La Mudanza” representará un símbolo de progreso y oportunidades, que generará empleo e ingresos para todos los becerrileros, aportando al bienestar de las familias y consolidándose como un espacio digno para el encuentro de la cultura, el deporte, la recreación y el emprendimiento”.