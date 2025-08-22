El libro cuyo título en inglés aparece con el nombre ‘In The crosshairs of conflict’, es una obra testimonial en la voz de los periodistas que cubrieron el orden público en el Cesar, en la época del conflicto armado.

El texto narra diversos hechos de violencia del cual fueron testigos, y la escritora valduparense Yanitza Fontalvo Díaz rescata esta memoria histórica para no repetición.

En el Cesar se vivió una época en la que comunicadores sociales fueron secuestrados, amenazados y asesinados como el caso de Amparo Jiménez, Guzmán Quintero y Consuelo Araujo.

En la mira del Conflicto fue traducido por Yaneris Judith Sierra Palma, licenciada en educación, con especialidad en lenguas modernas, español e inglés de la Universidad del Atlántico. También es Magister en Educación.

La especialista en neuropsicopedagogía, Stella Mendinueta, docente de la Universidad del Norte de Texas (University of North Texas); destacó, “Es importante que esta obra pueda ser accesible a los hablantes del idioma inglés ya que es una historia que debe conocerse en especial por estudiantes y docentes universitarios que podrían analizar a profundidad este fenómeno social que vivió este sector de Colombia”.