Bajo la magia de las luces, la música y el talento, San Alberto, municipio del sur del Cesar, está siendo el escenario para las funciones del Circo Colombia N° 2 del Batallón de Apoyo de Acción Integral y Desarrollo N° 2, una apuesta innovadora del Ejército Nacional para transformar vidas a través del arte y la esperanza.

En este sentido, soldados profesionales, especialistas en Acción Integral y con habilidades circenses, se convierten en malabaristas, payasos, acróbatas, magos y recreacionistas, para llevar un mensaje poderoso a niños, niñas y adolescentes: ‘crecer lejos del conflicto es posible, y soñar en grande también’.

Este espectáculo es gratuito, combina entretenimiento con propósito y busca contribuir a la reconstrucción del tejido social, fomentando la permanencia escolar y previniendo el reclutamiento forzado de menores por parte de grupos al margen de la ley.

Las funciones tendrán lugar en el estadio municipal, a partir de las 6:00 de la tarde, en un show donde no hay lugar para armas, solo alegría, esperanza y soldados que creen que la verdadera victoria está en proteger a la niñez de la guerra y acercarla al arte.

“El Circo Colombia N°2 es una herramienta pedagógica, cultural y profundamente humana, con la que el Ejército Nacional a través del Batallón de Apoyo de Acción Integral y Desarrollo No. 2 reafirma que su compromiso es Colombia”, destacó la institución castrense.

Soldados capacitados en arte circense

Cabe destacar que el Circo Colombia N.2 está integrado por soldados profesionales, los cuales son comandados por un sargento viceprimero.

“Los uniformados no solamente tienen entrenamiento militar, hace años descubrieron su vocación con el arte circense y aportarles a las comunidades desde la ejecución de espectáculos de otro nivel. Por eso, cada día los soldados del Circo Colombia Nº2 trabajan incansablemente para llevar a la tarima una puesta en escena perfecta, que robe risas y asombro entre las familias”, sostuvo el Ejército.