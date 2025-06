Una deuda de 15.000 pesos, fue el detonante para que un grupo de ‘cobradiarios’ atacaran a dos hermanos, en el barrio Mareigua de Valledupar, al punto de que uno de estos terminara muerto a tiros, y otro herido.

Lea también: Duro regaño de juez a Katerine Martínez en la audiencia por atentado a Miguel Uribe: “Queda en evidencia la frialdad”

Los hechos ocurrieron cuando dos ‘cobradiarios’, llegaron una vivienda de la calle 63 con carrera 27, de dicho sector a preguntar por un hombre que les día dos días de pago, lo cual sumaban los 15.000 pesos, de la discordia.

El deudor era Jesús Alberto Fábregas Acosta, de ocupación volquetero, quien no se encontraba en la vivienda de su madre, cuando los otros sujetos identificados como Luis Daniel Almenares De León y Juan Andrés Almenares De León, hermanos entre sí, llegaron a cobrar el dinero y al no encontrarlo, amenazaron y lanzaron improperios a la madre de este, quien asumió que la situación no pasaría a mayores.

Lea también: Falta de mantenimiento en línea eléctrica, posible causa de apagón en Barranquilla

Isabel como fue identificada la mujer, relató que uno de los sujetos le dijo: “Oye Isabel hoy te mato a tus hijos, son ellos o son yo, plata o muerte’. Poco después personas de la comunidad le avisaron que a uno de sus hijos,- Jesús Alberto-, estaba siendo atacado a golpes en una esquina del sector, por lo que ella salió corriendo y al llegar al sitio lo encontró muerto con varios impactos de arma de fuego, cuyos responsables habían sido los dos ‘cobradiarios’, antes mencionados.

Estos individuos actuaron con arma de fuego, una pistola nueve milímetros, con la que también hirieron de gravedad a Juan Sebastián Muñoz Acosta, de 22 años, hermano del occiso.

Lea también: Policía asocia explosión en conjunto residencial de Villa San Pedro con manipulación de “sustancias ilícitas”

Ahora la madre de las dos víctimas pide que se haga justicia porque los autores materiales de los hechos están plenamente identificados y toda la comunidad sabe quiénes fueron.

“Que esto no vuelva a pasar porque quedaron unos niños solos y una madre sin su hijo. Juan era el que cogía la plata prestada, y le hacían falta $5.000 mil pesos, y no dijo que el patrón había dicho que era plata o muerte, también dijeron que iban a ir a la oficina a buscar las armas. Cuando atacaron a mi hijo le cayeron como cinco. El dueño de la plata también se sabe quién es, y además ellos le hicieron primeramente amenazas por teléfono y todo eso quedó en evidencia”, dijo Isabel, madre del fallecido.

Lea también: “Nos llena de paz saber que fueron personas queridas y recordadas por tantos”: hijos de esposos Vásquez Escorcia

En este caso también se determinó por medio de las autoridades que el responsable directo es Luis Daniel Almenares, quien habría sido el que disparó el arma de fuego, y al parecer, le comunicó a sus familiares que tenía la intención de entregarse a la justicia y responder por los hechos.

Las investigaciones en este asesinato fueron asumidas por el CTI de la Fiscalía, entre tanto los familiares del occiso exigen justicia.