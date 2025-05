Luego de que la madre de una niña de 15 meses de nacida, denunciara por redes sociales y mencionara las autoridades de salud departamentales, municipales y nacionales, sobre la aplicación de una vacuna vencida a su hija, la Secretaria de Salud del Cesar, inició una investigación para esclarecer los hechos y establecer responsabilidades.

La denuncia fue realizada por Kenith Castro, según la publicación en redes sociales, en la cual señaló que el biológico se trataba de Menactra, la cual sirve para prevenir la enfermedad meningocócica, y que había sido aplicado en una IPS privada, donde pudo evidenciar que el biológico estaba vencido.

Ante esta grave situación, la entidad de salud departamental indicó igualmente por redes sociales que la vacuna Menactra no es distribuida por el Ministerio de Salud y Protección Social.

“Se trata de una vacuna que no está incluida dentro del esquema de vacunación regular, por lo que no es distribuida por la Secretaría de Salud del Cesar. Es un biológico que puede ayudar a prevenir la enfermedad meningocócica y en caso de recomendación de un profesional de la salud, debe ser adquirido de forma particular por el usuario”, explicó la entidad.

Yina Sánchez, secretaria de Salud del Cesar, manifestó que este miércoles se realizó una visita de control y vigilancia a la IPS, en busca de respuesta ante la situación y denuncia presentada y una vez realicen un informe detallado de lo que sucedió podrán establecer a qué tipo de sanciones se exponen y serán aplicadas a la entidad de salud que vacunó a la menor de edad.

“La vacuna fue aplicada el 20 de enero de 2025, con la IPS Santa Helena del Valle, y como comunicado departamental, es enfocado a la vigilancia y control con respecto a la aplicación de esta vacuna, en la que se deja ver qué si hay una fecha de vencimiento y evidentemente en la IPS fallaron en los protocolos de la aplicación de la vacuna y nosotros como inspección y vigilancia, se ha realizado una reunión interna para luego abordar la IPS y así determinar sanciones”, subrayó la funcionaria departamental.

Es de recordar que en 2017, en el departamento del Cesar, se abrió una investigación por el fallecimiento de 16 neonatos en la Clínica Laura Daniela, tras la aplicación del medicamento Survanta vencido. Por estos hechos hay condena millonaria contra las entidades de salud involucradas.