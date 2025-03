En el sur del Cesar, representantes del gremio de arroceros y campesinos dedicados a está actividad mantienen la vía bloqueada. La situación se presenta a la altura de los municipios de San Martín y San Alberto, y en los sectores de Sabana de Torres y La Gómez.

Los motivos de la protesta son iguales a lo que el gremio de cultivadores de dicho cereal, a nivel nacional, a lo que le están solicitando al Gobierno nacional: mayores garantías para la producción y comercialización.

De acuerdo con Abimael Manzano, uno de los representantes de arroceros, en este departamento, argumentó que los precios del arroz en concha ha venido disminuyendo, además de los incrementos al valor de los insumos, y la mayor parte ha sido porque el Gobierno nacional no dio el subsidio al almacenamiento en los molinos, lo cual ha afectado directamente a la industria.

Añadió que durante la noche del lunes y madrugada de este martes, el paso estuvo habilitado, pero desde las 6: 00 a.m., de este martes 11 de marzo, si no hay solución se mantendría indefinidamente.

“Hubo un acercamiento con la viceministra de Agricultura, quien prometió enviar una comisión, pero no se presentó. Aunque hubo asesores de la viceministra, no se ha llegado a ninguna solución, las conversaciones con el Gobierno han sido dilatorias y no se han concretado acuerdos”, indicó Manzano.

