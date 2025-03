Los reiterados bloqueos que se vienen presentando en el peaje de Sabanagrande, que une a Barranquilla con el sur del departamento del Atlántico, por parte del comité No Más Peajes, tienen a la concesión Autopistas del Caribe, que está a cargo de su administración, en una condición financiera crítica, así lo aseguró su representante legal, Ernesto Carvajal.

“El contrato hoy se encuentra en cuidados intensivos”. Ante esta difícil situación, Carvajal le hace un llamado a los líderes del comité No Más Peajes, a las autoridades locales, departamentales y al Gobierno nacional para hacer un esfuerzo por rescatar el proyecto. “Si no lo hacemos estaríamos perdiendo una oportunidad de oro para el desarrollo de Bolívar y Atlántico”, indicó.

Señaló que la situación del proyecto, que es una alianza público - privada, es tan delicada que de no lograr hacer un cierre financiero, es decir, tener las garantías a través del recaudo para acceder a créditos ante los bancos, no se podría continuar con el proyecto y se liquidaría.

El proyecto que inició en octubre del 2021 con el objetivo de mejorar la conectividad en los departamentos de Atlántico y Bolívar tiene un retraso de más de dos años.

De acuerdo con el ejecutivo se tenía previsto en la fase de pre-construcción un tiempo de año y medio. Sin embargo, pese a haber cumplido todas las condiciones, a excepción del cierre financiero, no se ha podido pasar a la construcción.

orlando amador

“Y no lo podremos hacer en los próximos dos años, a menos que haya un cambio en el pensa-miento de estos comités, que se regularice el tema del recaudo de las estaciones de peaje, que las comunidades aledañas y esos grupos minoritarios entiendan que lo que le hacen es un daño a la región Caribe y al país en general”, sostuvo.

Por esta situación Carvajal explicó que hay una notificación de una demanda ante un tribunal internacional que podría ser presentada en el primer semestre de este año.

Aunque el recaudo de los peajes ha bajado, explicó que existen los fondos de la subcuenta de depósito especial, utilizados por la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) para compensar el menor recaudo en las casetas de Turbaco, Sabanagrande y Galapa debido a protestas, pero se agotarán en marzo de este año y esto podría configurarse como una causal objetiva para terminar el contrato, indicó.

La visión de los gremios

El director ejecutivo de la Cámara Colombiana de Infraestructura Regional Norte, Héctor Carbonell, calificó como crítico el momento por el que está atravesando la concesión Autopistas del Caribe, ante el bajo recaudo en las cuatro estaciones de peaje que administran.

El riesgo, aseguró, es que la concesión podría entrar en liquidación, lo que significa que la vía quedaría a cargo del Estado.

Es decir que sería el Instituto Nacional de Vías (Invías) la encargada de operar y administrar el proyecto vial, pero aclaró que esto no significa que los peajes se dejarían de cobrar.

“Eso es lo que tenemos que entender, que si la concesión se va y llega el Instituto Nacional de Vías a administrar y operar la vía, pues sencillamente esos recursos que se recaudan no necesariamente son utilizados para la vía, serían invertidos en todas las vías del país”.

Y agregó que el Atlántico se perdería de tener una vía de excelente calidad que ha traído progreso con la incorporación de nuevas industrias y centros comerciales en algunos de los municipios que son impactados con este proyecto, como en Santo Tomás.

El líder gremial fue enfático en calificar como mentiras lo que afirman los líderes de los comités No Más Peajes. “Y lo digo radicalmente, no podemos seguir permitiendo que esa gente siga diciendo mentiras ante la situación que está pasando con Colombia. No podemos darnos el lujo de que este proyecto se liquide. Lo hemos dicho en muchas ocasiones y lo ratifico”.