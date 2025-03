El representante legal de la Concesión Autopistas del Caribe, Ernesto Carvajal, desmintió las informaciones y señalamientos en contra de la Concesión por la administración del peaje de Sabanagrande que desde tempranas horas de la mañana de este lunes se encuentra bloqueado por un grupo de manifestantes impidiendo el recaudo y afectando la movilidad de los usuarios.

Así lo manifestó durante un encuentro con los medios de comunicación este lunes para hablar de la situación actual del proyecto de Concesión Vial Autopistas del Caribe Corredor de Carga Cartagena - Barranquilla.

Señaló que los manifestantes lo que están haciendo es un daño. “No están proponiendo soluciones. El llamado es que a que se sienten a la mesa y hagan solicitudes de una tarifa diferencial razonable para los usuarios frecuentes. No puede ser una tarifa cero. No existen tarifas cero en el país. Pues las demandas tienen que ser pensadas. No puede ser sólo liquidar un contrato, tarifa cero y peaje que desaparezca. Hablar contra una muralla es imposible”, indicó.

Sostuvo que el comité No Más Peajes, está promulgando muchas de las afirmaciones que carecen de fundamento y que la disolución del contrato podría tener serias consecuencias para la infraestructura vial de la región.

“Nos dolería que este proyecto se pierda y que la gente no sepa lo que realmente está en juego. Creemos que es fundamental que los ciudadanos comprendan las consecuencias de desmontar la concesión y lo que significaría para la calidad de las vías en la región”, afirmó Carvajal.

Dijo además señaló que si algún día este contrato fracasa tendremos que entregar la administración al Gobierno y serán el Estado el encargado del mantenimiento de la vía, expresó

El proyecto de Autopistas del Caribe fue firmado hace más de tres años y cinco meses con el objetivo de mejorar la conectividad en los departamentos de Atlántico y Bolívar.

No obstante, su ejecución ha enfrentado varias protestas especialmente en los peajes de Turbaco, en Bolívar; en Sabanagrande y Galapa en el departamento del Atlántico, donde varios habitantes de los sectores aledaños exigen el retiro de las casetas y que el Estado asuma la administración de las vías.