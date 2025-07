Este sábado se celebró en el auditorio Marvel Moreno de la Universidad del Norte en Barranquilla la cuarta edición del Congreso de Procentrismo, una iniciativa que promueve a los precandidatos de centro a la presidencia de la República.

La jornada tuvo como punto central una presentación del ex alcalde de Barranquilla y precandidato Jaime Pumarejo, quien destacó la realización de este espacio.

“Algo chévere de poder hacer este foro en el Caribe es hablar las cosas desde otro punto de vista, de la dicotomía de cómo se ven las cosas en Bogotá y cómo se ven en otras zonas del país. Hay dos países, hay uno relegado que no se siente parte de las decisiones y otro que se siente más cercano. Hasta las mejores políticas públicas tienen consecuencias negativas y si uno no las puede reconocer no se logrará perdurar”, apuntó.

En su intervención criticó la mirada clientelista hacia la región: “Esto no es algo crudo y transaccional. La gente no se deja comprar para las presidenciales, el Caribe votó fundamental sí a la paz porque creía en ella. El Caribe toma decisiones y hay que saberlo entender. Diferente es para las legislativas, locales y regionales, donde se separa el acto de votar por el bienestar que por alguien”.

Pumarejo también dialogó del avance de la ciudad como en la línea de seguridad alimentaria, que en su momento llegó a estar en alrededor del 20%.

“Las mismas cifras del Dane demostraron que Barranquilla hoy está por encima del 80% en la seguridad alimentaria. Estamos mejor que en el resto de la región, pero no hay manera de sostenerlo sin la intervención estatal, dando oportunidades e identificando dónde están las debilidades, porque no solamente es anunciar comedores sociales, eso hay que respaldarlo”, comentó.

Para estos fines, Pumarejo señaló que “estamos creando la Liga Caribe para no tener que depender del gobierno de turno. Si pudiéramos tener una institución que no dependiera de los ciclos políticos, podríamos pensar en lo que necesita el Caribe”.

La anécdota de la Fórmula 1

Durante su intervención en la jornada, Pumarejo ilustró la falta de confianza en el mismo potencial que tiene la gente en los territorios, utilizando la posibilidad que tuvo Barranquilla para organizar un premio de Fórmula 1.

“Teníamos el proyecto ya con el ‘ok’ y el visto bueno del gobierno Nacional (del pasado) y desafortunadamente empezamos a burlarnos y a burlarnos y yo ahí me di cuenta de por ejemplo algunas burlas: ‘van a ver al carrito de vendedor de fruta pasando al lado del carro de Max Verstappen’”, recordó .

Sin embargo, comenzó a describir las apreciaciones que percibieron desde la F1.

“Les cuento que cuando los ingenieros de la Fórmula 1 y el mismo (Stefano) Dominicali caminaron por ahí dijeron: ‘¿Oye y ese man que vende coco en la canoa al lado del malecón va a estar ahí? porque necesitamos 20 de eso’, y dijo: ‘¿y este barrio llamado Barlovento por el cual va a pasar, esa vaina va a estar así?, Sí se va a ver así, es un barrio en desarrollo con todos sus problemas pero se va a ver así, ‘que bonito contraste y ese río no lo vemos nunca, es un río que me acuerda a Apocalypse Now’”.

Es por ello que Pumarejo redondeó explicando que “para nosotros eso está mal y para el mundo es algo que ellos no ven y por lo cual no hay que sentirnos menos porque no tenemos lo mismo que ellos tienen. Nosotros tenemos cosas que ellos nunca van a tener y eso es algo que a veces se nos olvida y tenemos que saber jugar con eso”.

Según cifras presentadas por el precandidato, el 22.7 % de la población nacional está en el Caribe, que produce el 64 % PIB per cápita con relación a Colombia.

En el cierre del evento, Pumarejo hizo parte de un panel junto a Juan Manuel Galán y Juan Daniel Oviedo, también actores políticos importantes del centro.

Galán aportó que “el mayor problema del país es la desigualdad y se nos ha vuelto paisaje. Hay que recoger las buenas ideas, vengan de donde vengan. Si hay una región que ha padecido de desigualdad ha sido el Caribe. Enfrentar la desigualdad, inequidad y la injusticia”.

Por su parte, Oviedo expuso que en Colombia “estamos gobernando sin propósito. La ausencia de propósito nos tiene desconectados, tiene a la gente rabona. Llegar a acuerdos requiere tener claro el para qué. Tiene que estar en el desarrollo, en conectar al país, que seamos capaces de ser empáticos con los problemas de los demás. Tenemos que acuñar desarrollo y seguridad, no es bala o plata. Hay que sumar”.

Estos espacios se seguirán repitiendo en próximos meses en diferentes ciudades de Colombia.