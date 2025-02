El Concejo de Estado mediante la Sala de lo Contencioso Administrativo, en la sección quinta, negó la solicitud de nulidad electoral que surgía en contra de la actual gobernadora del Cesar, Elvia Milena Sanjuán Dávila; lo que se traduce que la mandataria continuará en su cargo de elección popular para el periodo 2024-2027.

Este proceso inició el pasado 15 de diciembre de 2023, cuando el ciudadano Luis Fernando Padilla Pérez, presentó la demanda y solicitó la nulidad del formulario E26GOB, del 9 de noviembre de ese mismo año, por medio del cual se declaró la elección de Sanjuán Dávila como gobernadora del departamento.

Su pretensión consistía en una supuesta doble militancia, debido a que la candidatura para las elecciones del 29 de octubre de 2023, fue bajo la coalición ‘El Cesar en Marcha, avalada por los partidos de La U, Radical, Liberal y Conservador. Mismos partidos que apoyaron candidaturas a la Alcaldía de Valledupar, y que era respaldada por Sanjuán Dávila, quien también respaldó la aspiración para alcalde de Miguel Morales Campo, por la colectividad ADA.

Sin embargo, esto fue desestimado por la magistrada ponente Gloria María Gómez Montoya, este 27 de febrero, luego de un largo litigio de ambas partes en el proceso.

Es de recordar, que el pasado 6 de febrero, la Procuraduría Delegada emitió concepto favorable para Sanjuán Dávila y pidió al Consejo no declarar nula la elección.

En ese momento, el Ministerio Público consideró que las manifestaciones políticas que realizó la gobernadora durante la campaña electoral no consistían en una doble militancia, al explicar que, “la prohibición de doble militancia se predica únicamente al apoyo que brinda un candidato a otro candidato; es decir, de candidato a candidato y, mediante actos positivos, concretos, directos de manera pura y simple, sin consideración de engaño, que afloren y no le generen duda al juzgador de instancia, lo cual no se consuma, según lo derroteros precitados”.

Por ahora, no se conoce un pronunciamiento de la gobernadora Elvia Milena Sanjuán Dávila, en relación del fallo del Concejo de Estado.