De acuerdo con los resultados de la necropsia de Medicina Legal, Freddy Enrique López Ospina murió tras asfixia mecánica, es decir, lo asesinaron. Ante esta noticia, sus familiares esperan que se abra una investigación al respecto y se dé con el paradero de los responsables.

Este hombre de 64 años fue encontrado sin vida el domingo en horas de la madrugada al interior de su vehículo, un Mazda 3 color gris de placa BSQ-571, en el barrio Doce de Octubre de Valledupar. Debido a que el cuerpo no presentaba signos de violencia como herida de arma blanca o de fuego, las causas de su muerte eran un misterio hasta conocer los resultados por parte del Instituto Forense.

Aldair Ospina, sobrino del occiso, indicó que es poca la información que tienen de cómo sucedieron los hechos.

'Nos notificaron de su muerte el domingo por la mañana y luego nos indicaron que había sido por asfixia mecánica. Nos han dicho que él estuvo con unas personas, pero no sabemos quiénes eran, por lo que él vivía solo, no tenía pareja ni hijos.

Queremos que se investiguen los hechos porque él era una buena persona, sin problemas, que se dedicaba a la venta de productos naturales y no sabemos si fue que recibió algún dinero o qué pasó', indicó Aldair Ospina, acompañado por otros familiares, mientras esperaban que le entregaran el cuerpo.

Es de recordar que la víctima fue hallada sola dentro de su vehículo y una particularidad es que no tenía zapatos ni tampoco su billetera. Las autoridades no descartan un caso de hurto.