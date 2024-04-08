De dos impactos de arma traumática resultó herido un joven de 16 años, cuando se encontraba con un grupo de amigos en la terraza de su vivienda y fue sorprendido por un sujeto desconocido.

Este caso tuvo lugar en el barrio Mareigua de Valledupar, la noche del domingo, según lo manifestado por la madre del adolescente.

Asimismo se estableció que el herido fue trasladado por sus familiares hasta el Hospital Eduardo Arredondo Daza, sede San Martín, donde los médicos verificaron que las heridas las tenía en el glúteo y pierna izquierda, las cuales son de cuidados, pero sin gravedad.

También se conoció que el sujeto responsable de lesionar al joven se movilizaba solo en una motocicleta de color negro tipo Bóxer y luego de lo ocurrido huyo del sector.