Con total reserva el Ejército Nacional continúa las investigaciones investiga sobre los hechos en que una mujer de 19 años, que presta el servicio militar en la Décima Brigada, resultó herida con arma de fuego con afectación en el tórax, lo cual la mantiene en delicado estado de salud en una clínica de Valledupar.

Es de recordar que este caso ocurrió en el cantón militar del Batallón La Popa, donde la uniformada identificada como Dayanna Michel Larran Guerra, estaba de turno como centinela la noche del sábado y fue agredida por un compañero también soldado regular, quien presuntamente intentó sostener con ella algún tipo de encuentro amoroso e íntimo, a lo cual se resistió.

De acuerdo con el comandante del Batallón La Popa, coronel Rafael Hernández, el hecho se presentó en una unidad que conforma la Décima Brigada, no en el Batallón La Popa, denominado Batallón de Apoyo y Sostenimiento que son los encargados de la seguridad del cantón militar, 'ya se abrió una investigación para verificar cuáles fueron los hechos'.