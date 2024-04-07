En una clínica de Valledupar, permanece internada Dayanna Michel Larran Guerra, quien presta el servicio militar adscrita al Batallón de Artillería N°2 La Popa, en esta capital, luego de recibir un impacto con arma de fuego tipo fúsil.

El disparo le afectó la región izquierda del tórax con orificio de entrada y salida, no obstante, su estado de salud es delicado.

De acuerdo con el reporte policial, los hechos sucedieron la noche del sábado cuando la militar se encontraba en una de sus actividades asignada por sus superiores, en la parte trasera del Batallón, cuando otro soldado regular la agredió con el arma de fuego.

Sobre los motivos de esta agresión las autoridades no han entregado información oficial. Por parte del Ejército se conoció que estarían emitiendo un comunicado a la opinión pública en las próximas horas.

Sin embargo, trascendió que el soldado agresor presuntamente intentó persuadir y obligar a la soldado femenina a sostener algún tipo de cercanía o encuentro con él, a lo que ella se habría negado, trayendo como resultado los hechos antes descritos.

