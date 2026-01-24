La Alcaldía Mayor de Cartagena, a través del Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena (IPCC) y Corpoturismo, en alianza con la Arquidiócesis, pusieron en marcha desde este sábado la Ruta Patrimonial ‘El Camino a la Popa – El Candil de la Virgen de la Candelaria’.

Dicha ruta propone un recorrido guiado por las 14 estaciones o cruces de la subida al cerro de La Popa, donde relatarán, en línea de tiempo, el génesis de la devoción a la Virgen de la Candelaria y los fenómenos culturales asociados a esta celebración religiosa, para conocer el origen, la tradición y la magia que enciende el corazón de las Fiestas de Nuestra Señora de la Candelaria.

El punto de encuentro será Profamilia – Lo Amador, a partir de las 4:30 de la tarde.

Alcaldía de Cartagena

Ese Camino a la Popa a recorrer lo harán a través de una vía alterna nueva que la alcaldía construyó en tan solo dos semanas, que mejorará la movilidad hacia el convento y que fue entregada al servicio de la ciudadanía en la mañana de este sábado 24 de enero.

La intervención comprende 680 metros lineales de la calle 62 en Loma Fresca, pavimentados en concreto asfáltico, con empalme directo a la curva final de la vía tradicional de subida al cerro de que, a propósito, también fue completamente rehabilitada en 2025 por la administración distrital.

Con esta nueva obra, tanto cartageneros como turistas dejan de depender de un único acceso al convento de La Popa. Hoy, la ciudad cuenta con una segunda vía de subida, más cercana para sectores como Torices, Santa Rita, Canapote, Daniel Lemaitre, Loma Fresca y con mejor conectividad desde el aeropuerto Rafael Núñez.

“Esta es la prueba de que aquí no hablamos de maquetas ni de carreta. Aquí hablamos de realidades. Lo anunciamos, lo arrancamos y hoy lo estamos entregando. Cartagena necesitaba esta vía y hoy ya es una realidad, y nos alegra ponerla en funcionamiento en el marco del inicio de las Fiestas en honor a la Virgen de La Candelaria”, expresó el alcalde Dumek Turbay durante la apertura.

Además de los beneficios en movilidad, la nueva vía reduce riesgos durante la temporada de lluvias, al disminuir el arrastre de lodo y material hacia los barrios ubicados en la parte baja del cerro, una problemática histórica que afectaba la seguridad y la calidad de vida de las comunidades vecinas.

Esta vía marca el inicio del Circuito Vial del Norte, un proyecto integral que contempla otras intervenciones estratégicas, como la vía de acceso a Punta Canoa, la conexión hacia Manzanillo del Mar, accesos a Karibana y al Colegio Británico, la unión de la Vía Perimetral con la Marginal Juan Angola, así como obras en el Centro Histórico, incluyendo la calle de La Marina, tramos de las carreras 2 y 3 y la calle San Juan de Dios, donde se instalarán rejillas para mitigar inundaciones por lluvias y marea alta.

Posterior a la entrega de la calle, el alcalde lideró la reapertura de una cancha que hasta hace pocos días estaba en pésimo estado; y hoy es un nuevo escenario deportivo con césped sintético para la práctica del fútbol 5 en el sector.