En cumplimiento de los compromisos adquiridos durante el bloqueo campesino que se registró en el mes de agosto en la Troncal de Occidente, a su paso por El Carmen, en Bolívar, la Unidad de Restitución de Tierras (URT), efectuó la entrega formal de 21 títulos de propiedad.

Leer más: Desde enero de 2026, los trabajadores podrán tener cuatro permisos remunerados: estos son

Los beneficiarios son aquellos que están en calidad de compensados y segundos ocupantes en las veredas Las Piedras y El Compadrito, en la ruralidad de El Carmen de Bolívar.

La formalización y entrega de los predios se efectuó en el contexto de los procesos de restitución, teniendo como escenario propicio una asamblea campesina que contó con la participación del Cabildo Regional Mayor Piedra Padilla – Resguardo Indígena Colonial de Toluviejo, así como de comunidades campesinas y líderes sociales.

Antonio Martínez, coordinador del Grupo Fondo de la URT, señaló que tras más de seis años de espera, estas comunidades han recibido la titulación de sus tierras. “El proceso, respaldado por el Gobierno del Cambio, busca transformar estos territorios en referentes de paz, reconciliación y desarrollo”.

Ver también: Familia huilense que vino a pasar Año Nuevo resulta herida tras accidente casero en Malambo

Mientras que Daniel Flórez, director territorial de la URT para los departamentos de Bolívar y Sucre, sostuvo que “el trabajo conjunto con las comunidades permite concretar objetivos largamente postergados debido a situaciones de injusticia y desigualdad. Así, los territorios campesinos avanzan en la construcción de un futuro caracterizado por la equidad y el acceso a oportunidades para las nuevas generaciones”.

Le sugerimos: “Le pido al presidente Petro que le dé una oportunidad a mi hijo”: madre de soledeño requerido en extradición por Lituania

Tomás Fernández, beneficiario de la vereda Las Piedra, le agradeció a la URT por haberle otorgado el título de un predio que, debido a la incertidumbre, creyó imposible recuperar. “Esta adjudicación se convierte en una oportunidad para impulsar la prosperidad de la tierra”.