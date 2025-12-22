Compartir:
Por:  Maria Victoria Bustamante Fernandez

Tres delincuentes que ingresaron a robar en una bodega de venta de alimentos al por mayor en el barrio Martínez Martelo de la ciudad de Cartagena fueron capturados por unidades de la Policía Nacional.

Uno de los detenidos resultó herido con arma de fuego al enfrentarse a tiros con unidades de vigilancia de la Policía que en una rápida reacción frustraron el robo.

El operativo policial se prolongó por varios minutos luego de que los tres delincuentes ingresaran a la bodega donde amenazaron a los trabajadores y administradores, logrando sustraer computadores portátiles, dispositivos móviles, bolsos y 19 millones de pesos en efectivo, los cuales fueron recuperados.

Los capturados, que responden ante la Fiscalía por los delitos de porte ilegal de armas y hurto, son conocidos con los alias de el Jesús, el Waslyn, y el Jean Carlos, de 25, 24 y 23 años, respectivamente.

Les incautaron dos revólveres calibre 38, con 7 cartuchos de igual calibre. Alias el Waslyn tiene una anotación judicial como indiciado por el delito de hurto.