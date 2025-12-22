En desarrollo de una operación antiextorsión, unidades de la Policía Nacional en Cartagena capturaron a dos personas que, presuntamente, utilizaban panfletos de grupos armados ilegales para extorsionar a sus víctimas.

El operativo se llevó a cabo en la zona comercial del corregimiento Pontezuela, y permitió la detención de ‘El Yasmer’ y ‘El Wil’, de 22 y 19 años de edad, respectivamente.

Los sorprendieron entregando los panfletos extorsivos a los comerciantes.

Las informaciones de la inteligencia policial dan cuenta que ‘El Yasmer’ y ‘El Wil’ serían los encargados de la entrega de panfletos para el cobro de extorsiones a establecimientos de comercio en los municipios de Turbaco, Turbana, Clemencia y los corregimientos de Bayunca y Pontezuela, haciendo exigencias económicas por sumas de dinero que oscilaban entre los 5 y 20 millones de pesos.

Uno de ellos presenta anotaciones judiciales como indiciado por el delito de porte ilegal de armas de fuego. Están siendo procesados por el delito de extorsión y a la espera de que un juez de la República les defina su situación judicial.

El comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, brigadier general Gelver Yecid Peña Araque, reiteró el llamado a la ciudadanía a denunciar a través de la línea gratuita 165, “donde siempre encontrará un funcionario las 24 horas que atenderá su requerimiento y le brindará la información oportuna y lo ayudará a no caer en estas redes criminales”.