En el marco del inicio de la temporada navideña y como parte del eje del Plan de Desarrollo orientado a fortalecer la seguridad y la convivencia ciudadana, la Alcaldía de Cartagena, a través de Distriseguridad, y con el apoyo de la Secretaría del Interior, entregó los primeros 10 radios inteligentes a la red de apoyo de taxistas.

Esta es la primera fase de una dotación total de 150 equipos de última tecnología para robustecer la vigilancia, la prevención y la respuesta inmediata ante situaciones de riesgo en la ciudad.

Los taxistas, que recorren toda la ciudad y son testigos directos de situaciones de riesgo, solicitaron herramientas más modernas y canales de comunicación más efectivos, y este viernes 28 de noviembre el Distrito ha respondido con la entrega de radios inteligentes para quienes se han consolidado como aliados estratégicos para las autoridades, al ser ojos y oídos permanentes en las calles.

Durante la entrega, el alcalde Dumek Turbay resaltó que esta herramienta nace directamente del diálogo con el gremio.

“Estos equipos de comunicación de última tecnología llegan como resultado de las mesas de trabajo que hemos sostenido con ustedes. Sirven para que los taxistas de Cartagena no solo se protejan entre sí, sino para que estén en contacto directo con la Policía y con Distriseguridad. Esto es construir seguridad juntos”, expresó el mandatario.

Los radios inteligentes incorporan funciones avanzadas que maximizan la capacidad de reacción institucional: botón de pánico conectado directamente con el Comando de Policía y la central de Distriseguridad; GPS activo, incluso cuando el equipo está apagado; conexión por red celular, independiente de wifi; comunicación grupal y uno a uno; acceso a cámaras y audio en tiempo real; tecnología similar a la usada por el FBI y funcionamiento inmediato desde su activación.

Esta primera entrega corresponde a 10 radios; los 140 restantes llegarán la próxima semana.