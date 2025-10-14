Del 16 al 18 de octubre se realizará en la ciudad de Cartagena una jornada especial de entrega de Permisos por Protección Temporal (PPT) organizada por la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia.

Lea: Durante el puente festivo capturaron en Cartagena y su área metropolitana a una docena de hombres armados

Se estima que aproximadamente 600 migrantes venezolanos que están en Cartagena puedan reclamar su documento en el Centro Facilitador de Servicios Migratorios (CFSM) de la Regional Caribe, ubicado en la Calle 29D # 20 -18, barrio Pie de la Popa, en el horario comprendido entre las 8:00 de la mañana y las 3:00 de la tarde.

El proceso está dirigido a las personas que hayan recibido citación oficial de Migración Colombia mediante mensaje de texto, correo electrónico o llamada telefónica.

Lea: Cerca de 26 mil vehículos se han movilizados por las diferentes vías de Bolívar

A su vez los migrantes que ya cuenten con su documento podrán participar en una feria de servicios, organizada junto a la alcaldía de Cartagena, a través de la Secretaría de Educación y el Departamento Administrativo Distrital de Salud de Cartagena (DADIS), el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), el Centro Intégrate del Ministerio de Igualdad y Equidad, y otros aliados como la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), Aavance y la Fundación Capital, donde ofrecerán orientación en salud, vacunación, educación, empleo y servicios financieros.

El PPT es un documento clave dentro de la implementación del Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos, pues garantiza acceso a derechos y facilita la integración socioeconómica.