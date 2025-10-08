Lo que debía ser un día de celebración se tornó en una pesadilla dolorosa para una familia en Cartagena luego de que una de sus integrantes de apenas 17 años muriera un día después de su cumpleaños cuando chocó con un vehículo.

Lea también: Cae red de lavado de activos del Clan del Golfo entre Colombia y España: habrían blanqueado $182 mil millones

La joven protagonista de esta trágica historia es Yeisi María López Herrera y viajaba con el conductor de la motocicleta en la que se movilizaba y con una amiga, Katerine, a la que convidó para celebrar su cumpleaños en las playas de Barú.

El accidente de tránsito ocurrió de regreso, sobre el mediodía, cuando Yeisi María y su amiga se desplazaban por la vía que conecta Cartagena con la turística isla y terminaron chocando de frente contra una camioneta que quedó completamente destrozada en la parte delantera.

“No tengo una información certera de lo que sucedió. Sólo me han dicho que ellos (las dos amigas y el conductor) venían los tres en la moto y que el accidente ocurrió en una curva”, le dijo Mirtha Herrera Torres, madre de la víctima, al diario El Universal.

Lea también: Motociclista pierde el control y choca contra separador en Boston: la parrillera murió

López Herrera iba de parrillera como su amiga, pero fue la que llevó la peor parte pues salió disparada impactando con el suelo y muriendo inmediatamente en el sitio, a un costado de la vía donde su cuerpo quedó tendido sobre la malesa.

Por su parte, el conductor de la motocicleta –del que no hay certeza si es un conocido de Yeisi o fue contratado- y Katerine resultaron con graves heridas por lo que tuvieron que ser trasladados hasta un centro asistencia en ambulancias que atendieron el trágico hecho.

“Como que uno de los vehículos cogió la curva cerrada y eso hizo que la moto y el carro chocaran de frente. El carro golpeó la moto por un lado y como mi hija iba en la ‘cola’ salió volando. Ella fue la que llevó la peor parte”, contó Mirtha al mencionado medio cartagenero.

Lea también: SORVEPOTEL, el peligroso virus que se propaga rápidamente por WhatsApp: ¿cómo evitarlo?

Yeisi cumplió 17 años un día antes de su muerte, el 6 de octubre, y se graduaría este año como bachiller de una corporación educativa ubicada en el sector de Los Cuatro Vientos, en la capital de Bolívar.

Este es el segundo evento trágico que se presenta en las vías de Cartagena en menos de una semana. El pasado jueves 2 de octubre en el sector de Las Ramblas los piques ilegales cobraron la vida de tres personas.

En un video que circula en redes sociales, se observa el momento en que una motocicleta que se desplazaba a alta velocidad embiste a una joven que caminaba por un costado de la vía. La joven, identificada como Ubiellys Patricia Giraldo Rojas, de 24 años, fue lanzada varios metros y murió en el lugar. Otro joven, Javier Alonso López, de 31 años, también fue arrollado. Aunque alcanzó a ser trasladado a un centro asistencial y falleció horas después debido a la gravedad de sus heridas.

Lea también: Desarticulan célula de ‘Los Pachencas’ que extorsionaba en Ponedera

El comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, general Gelver Yecid Peña, indicó que el caso continúa en investigación, pero advirtió que estos grupos de motociclistas acostumbran reunirse en diferentes sectores para realizar este tipo de actividades ilegales, poniendo en grave riesgo la seguridad vial.

El lamentable hecho provocó rechazo por parte de la Defensoría Nacional para la Seguridad Vial. La entidad condenó categóricamente la práctica de los piques ilegales. “Ponen en riesgo la vida de inocentes”, y añadió que la seguridad vial es un “compromiso de todos”.