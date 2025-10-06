Unidades de la Policía Antinarcóticos, que hacen presencia en el Aeropuerto Internacional Rafael Núñez, de la ciudad de Cartagena capturaron en flagrancia a una mujer de nacionalidad brasilera que pretendía abordar un vuelo con destino a Brasil llevando más de 2 kilos 800 gramos de cocaína.

Leer más: “En 28 años, esta es la primera vez que pasa esto; la comunidad pide justicia”: administrador del conjunto donde perpetraron el feminicidio

La mujer, de la que la Policía Metropolitana de Cartagena o reveló su identidad, transportaba la droga camuflada al interior de un parlante o altavoz portátil.

Sin embargo, la pericia de los funcionarios de la Policía Nacional permitió mediante labores de vigilancia y procedimiento de perfilamiento a pasajeros que incluyeron la utilización de escáner, capturar a esta persona e incautarle los 35 paquetes cuadrados con cocaína. Fue dejada a disposición de la Fiscalía General de la Nación que la procesará por el delito de tráfico, fabricación y porte de sustancias estupefacientes.

El comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, brigadier general Gelver Yecid Peña Araque, sostuvo que con este importante resultado lograron evitar la comercialización de más de 7.000 dosis de cocaína, avaluadas en 31 mil dólares, equivalentes a más de 122 millones de pesos en el mercado internacional.

Ver también: Venezuela alerta a Estados Unidos de plan para poner “explosivos letales” en su embajada en Caracas

Agregó el oficial que en lo corrido del año han capturado a 2.261 personas por tráfico de estupefacientes e incautado más de 579 kilos de alucinógenos, entre marihuana, base de coca y cocaína.

“Estamos dando golpes contundentes contra estas estructuras criminales que no solo se disputan el tráfico local de estupefacientes, sino que además son generadoras de diferentes hechos violentos y otro tipo de delitos que alteran la tranquilidad y la convivencia. Seguimos insistiendo en la importancia de que la comunidad sea nuestra principal aliada, brindamos información oportuna, que nos ayude a identificar y ubicar a los delincuentes”, sostuvo el brigadier general Gelver Yecid Peña Araque.