Con la llegada de las lluvias, y pese a las arduas jornadas de limpieza de canales realizadas por la Oficina Asesora para la Gestión del Riesgo de Desastres (OAGRD), denuncias y videos han mostrado cómo siguen arrojando basuras en los cuerpos de agua en Cartagena, lo cual los tapona y provoca inundaciones.

Ante esto la Alcaldía Mayor de Cartagena, a través de la OAGRD, busca identificar y penalizar a quienes siguen utilizando los canales pluviales de la ciudad como basureros clandestinos, y para ello lanzó ‘Cambia el Canal’, una campaña que busca intensificar la pedagogía y la cultura ciudadana para frenar el daño ambiental y social que representa la contaminación de los cueros de agua de la ciudad y que además consagra la línea de WhatsApp 317 5030465, donde pueden enviar denuncias y reportes ciudadanos, y así entre todos cuidar los canales bajo una responsabilidad compartida en Cartagena.

Alcaldía de Cartagena

“Estamos comprometidos con la protección de Cartagena y su gente. Los canales pluviales no deben ser vistos como basureros, sino como una parte vital del sistema de drenaje natural que protege a nuestra ciudad. Esta es una batalla que tenemos que librar todos juntos: autoridades y ciudadanía. Desde la Alcaldía hemos fortalecido las estrategias de limpieza, pero ahora necesitamos que cada cartagenero y cartagenera se responsabilice por su entorno y denuncie a quienes contaminan nuestros canales. ¡Cuidemos nuestra ciudad!”, aseguró el alcalde Dumek Turbay Paz.

Actualmente, ejecutan labores de limpieza y mantenimiento en más de 15.600 metros lineales de canales en zonas estratégicas de la ciudad, incluyendo los canales de Corvivienda, Matute y La Carolina. Esta operación contempla una inversión de $3.604.916.896 y beneficiará a más de 195 mil habitantes.

Daniel Vargas, director de la OAGRD, dijo que “el Distrito está haciendo la tarea: limpiando, manteniendo y vigilando los canales. Ahora le corresponde a la ciudadanía hacer la suya. No se trata solo de no arrojar residuos, sino también de reportar a quienes lo hacen. Esta no es una campaña simbólica, es una intervención estructural desde lo educativo, lo ambiental y lo legal. Basta ya de convertir los canales en botaderos satélite”.

Quienes sean sorprendidos arrojando residuos en el espacio público o en cuerpos de agua se hacen acreedores a una multa tipo 4, equivalente a 1.232.000 pesos colombianos en 2025. A esto se pueden sumar medidas correctivas obligatorias, como jornadas comunitarias o actividades pedagógicas.