Los racionamientos concertados anunciados por la empresa Afinia para hacerle frente a las pérdidas que están teniendo por el no pago del servicio de energía siguen generando malestar entre las comunidades y los mandatarios.

Yamil Arana Padauí, el gobernador de Bolívar, reiteró su oposición a esta medida indicando que no la respaldará.

“Ese concepto de racionamiento de energía ni siquiera debería existir en el vocabulario de los colombianos. Imagínense, en pleno siglo XXI, hablando de cortes de energía por falta de pagos del Gobierno Nacional o de cualquier otra entidad. Es una vergüenza, sobre todo para quienes hacemos parte del Estado. No podemos salir a las calles a decirle a la gente que va a haber racionamiento de energía”.

Fue más allá y anotó que: “Conmigo, Afinia, que no cuente para eso, y el Gobierno Nacional tampoco. Si hay una deuda con Afinia, debe pagarse. Pero también Afinia tiene que ser más rigurosa en la prestación del servicio de energía”.

A su vez precisa que la crisis de confianza entre todos los actores involucrados en este proceso es lo que ha generado la situación que hoy afrontan en la Región Caribe y que podría generar un estallido social.

“El Estado no confía en Afinia, Afinia no confía en el Estado, la población no confía en Afinia, y la empresa no confía en la población. Lo que estamos viviendo con Afinia es muy delicado. Ya hemos tenido protestas en Bolívar, pero las hemos controlado trabajando con el gerente de Afinia, quien apenas lleva tres meses en el cargo y ha demostrado compromiso. Sin embargo, el problema es tan profundo que no lo va a poder resolver un solo gerente. Dios no lo quiera, pero el próximo estallido social en el país será por la falta del servicio de energía”.