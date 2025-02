En un encuentro este martes 25 de febrero con el gremio de taxistas de la ciudad de Cartagena el alcalde Dumek Turbay Paz anunció la compra de 10 taxis de color violeta para conductoras mujeres, de las cuales ya hay 71 en la ciudad.

Leer también: Hallan cuerpos de dos jóvenes reportados como desaparecidos en las playas de Marbella, Cartagena

En la reunión, que se desarrolló en el Palacio de La Aduana, fueron reforzados los compromisos del Distrito con el gremio y sus garantías laborales.

Fran Sánchez, representante de Sincontaxcar, agradeció “la disposición de la administración distrital para el diálogo y el seguimiento de los compromisos trazados en 2024″.

Además, el gremio de taxistas aplaudió los operativos recientes realizados por el DATT, y que están encaminados a hacerle frente a la ilegalidad e informalidad de vehículos particulares que trabajan con aplicaciones.

“Sincontaxcar aplaude los operativos para contrarrestar este flagelo que nos ha venido afectando. Hemos identificado 12 puntos claves donde se presta este tipo de servicio, por lo que pedimos al Datt no abandonar los operativos y mantener los controles, pues el transporte informal ha aumentado considerablemente; incluso, los fines de semana ingresan más de 2.000 carros foráneos para prestar este servicio en Cartagena”, expresaron.

Ante ello, el general Gelver Peña, comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, se comprometió a maximizar operativos de control para el transporte ilegal; y, además, se iniciará una conversación con la Terminal de Transportes para hacer un convenio que permita reforzar la seguridad y que la empresa invierta en seguridad privada.

Por su parte, José Ricaurte, director del DATT, reportó que en las últimas semanas han realizado 81 inmovilizaciones de vehículos que eran usados para el transporte ilegal.

Los taxistas le solicitaron al alcalde Dumek Turbay que interceda con la gerencia de la Terminal de Transportes de Cartagena y con OINAC, operadora del Aeropuerto Rafael Núñez para que se disminuyan cánones de arrendamiento y haya mejor atención y comunicación entre las empresas y el gremio.

Turbay Paz anunció que, por medio de la Oficina de Desarrollo Económico de la Secretaría de Hacienda, les brindará apoyo económico a los taxistas para que asuman este canon de arrendamiento.

Importante: Canino detectó 10 mil dosis de marihuana en empresa de mensajería en Cartagena

“Yo estoy del lado de ustedes, eso es innegociable en mi corazón. Con ustedes tiene que haber colaboración, disposición y gratitud, pues, por ejemplo, la Asociación de Taxis del aeropuerto tiene más de 80 años aportándole a nuestra ciudad y no queremos maltrato hacia ellos. Yo quiero llevar la fiesta en paz, por ahora, por eso quiero que el próximo martes nos reunamos todos los actores en el aeropuerto. Esto de ser alcalde no es fácil; y la clave para resolver problemas es que sean soluciones de raíz y en consenso. No es una amenaza para nadie, pero está claro que en estos temas hay cosas que no que están alineadas con Cartagena”, afirmó Turbay.

Finalmente anunció que a través de la Institución Universitaria Mayor de Cartagena la Heroica podría convertirse “en la primera ciudad de Colombia con una universidad para taxistas”.

Invitó al gremio a ser actor principal en la planificación del Plan de Alternativas Viales y Movilidad en las áreas de influencia de los megaproyectos, especialmente los cuatro intercambiadores: La Carolina, Ceballos, Ternera y Bomba El Amparo.