A propósito del Carnaval de Barranquilla 2026, la aerolínea Avianca, la más grande del país, anunció que operará durante esta semana más de 120 vuelos hacia la capital del Atlántico, en medio de una estrategia que busca facilitar la llegada de viajeros nacionales e internacionales a las fiestas.

La compañía señaló que los vuelos empezaron incluso antes del desfile de Guacherna, que se registró el pasado 6 de febrero, pero se extenderán con esta frecuencia hasta mínimo el miércoles de ceniza, 18 de febrero.

David Alemán, director de ventas de Avianca para Colombia y Suramérica, apuntó que la empresa busca impulsar el acceso a eventos culturales que fortalezcan la identidad nacional y el turismo regional. Destacó el valor histórico de Barranquilla para la aerolínea, ciudad donde nació la compañía hace más de 106 años.

Hay que recordar que desde el aeropuerto Ernesto Cortizzos de Barranquilla Avianca opera vuelos hacia Bogotá, Cali, Medellín y Miami. Esto habla de lo importante de la ciudad para la movilidad aérea del país, así como para el turismo y la actividad económica.

A manera de comparación, durante el Carnaval de Barranquilla 2025, la aerolínea transportó más de 23.000 pasajeros hacia la ciudad entre el 20 de febrero y el 2 de marzo de 2025, lo que refleja la relevancia para dinamizar el sector turístico.

Carnaval 2026 generará cerca de 193.000 empleos directos e indirectos

El Carnaval de Barranquilla 2026 se consolida como la principal fuente de empleo temporal en la ciudad, generando alrededor de 193.000 puestos de trabajo directos e indirectos y proyectando un movimiento económico superior a los $840.000 millones, según estimaciones de la Alcaldía y la Cámara de Comercio.

Más que una fiesta, es hoy la industria creativa y cultural más importante del territorio, dinamizando sectores clave y convirtiéndose en el sustento de miles de familias barranquilleras.

Para esta edición, se abrió convocatoria para vincular a 3.800 personas en logística y operación, fortaleciendo el ecosistema laboral cultural y de servicios. Detrás de cada desfile, concierto y evento masivo hay costureras, diseñadores, técnicos de sonido, electricistas, transportadores, vendedores, artistas, gestores culturales, personal de seguridad y trabajadores del sector hotelero y gastronómico que encuentran en esta temporada una oportunidad concreta de ingresos y proyección.

Sectores como la gastronomía, la hotelería, el comercio, el transporte, el turismo y la industria creativa experimentan uno de sus mayores picos de actividad del año .Se proyecta la llegada de más de 820.000 visitantes nacionales e internacionales; solo por vía aérea arribarían cerca de 107.000 pasajeros, mientras que la ocupación hotelera superará el 90%, con picos del 100% en los días principales. Estas cifras se traducen en más turnos laborales, mayor demanda de servicios y fortalecimiento del empleo formal e informal.