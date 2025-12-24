El rector de la Universidad del Atlántico, Rafael Castillo, lideró el Consejo Académico, realizado en la noche de este martes, en el que se aprobó por mayoría el calendario académico para finalizar el segundo semestre 2025-2.

Asimismo, los miembros del Consejo aprobaron de manera unánime la publicación del listado de admitidos 2026-1, para el día miércoles 24 de diciembre.

La publicación de este listado se realizará a través del sitio web oficial de la Universidad del Atlántico.

Cortesía Rafael Castillo, rector de la Uniatlántico.

La institución universitario señaló que en total se inscribieron 15.651 aspirantes para ser admitidos en 4.311 cupos ofertados para el periodo 2026-1.

Las propuestas del calendario académico serán presentadas en las mesas de garantías solicitadas por los estudiantes.

Los ajustes al calendario académico, que fueron analizados en detalle por los miembros del Consejo, se aplicaron teniendo en cuenta los días de cese de actividades por parte de estudiantes y docentes.

“Este calendario establece como fecha de reinicio de clases el 15 de enero de 2026, y como finalización del período académico el 6 de febrero del mismo año. Durante este lapso, docentes y estudiantes retomarán actividades como exámenes finales, habilitaciones y digitación de notas”, se lee en el comunicado.