Por medio de su cuenta de X, el alcalde Alejandro Char anunció la construcción de un CAI en la urbanización Puerta Dorada, con el objetivo de luchar contra la delincuencia en la zona.

“¡En Barranquilla no bajamos la guardia, seguimos trabajando para combatir la delincuencia, con toda! La gente de Puerta Dorada nos pedía seguridad, y hoy ya estamos construyendo un CAI en la urbanización“, se lee en la primera parte de la publicación.

También aprovechó para enviar un mensaje al Gobierno nacional y la justicia para que acompañe y apoye los esfuerzos para luchar contra la inseguridad.

“Pero sabemos que todos nuestros esfuerzos no son suficientes si no hay acciones contundentes para devolverle la tranquilidad a la ciudadanía. Por eso, hacemos un llamado al Gobierno nacional y a la justicia para que los bandidos no queden impunes en ningún rincón de Colombia. No podemos permitir que los barranquilleros sigan siendo afectados por la delincuencia y, mucho menos, que el país se nos salga de las manos. ¡Estamos poniéndole el pecho a esta situación y no vamos a parar de invertir en seguridad!”, agregó el alcalde.

También añadió: “Nosotros hacemos equipo con la Policía y le entregamos lo que ellos nos solicitan. Barranquilla no baja la guardia, aquí estamos como Alcaldía entregando, pero no es suficiente. La Policía captura bandidos y captura bandidos y a la vuelta de la esquina vuelven y los sueltan y vuelven a delinquir. El llamado no es solamente a la Policía porque hace equipo con nosotros, es a la justicia también, al Gobierno nacional también, que nos acompañen en esto”.

El Comando de Atención Inmediata se hace en alianza con la constructora MARVAL, informó la Alcaldía. Está ubicado en la esquina de la calle 99 con carrera 19 Sur, tendrá un área de construcción de 23 metros cuadrados, que incluye garita, cocineta, vestidor, baño y depósito para los uniformados que vigilarán este sector.