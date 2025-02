Centenares de personas se quedaron con las ganas de recibir una de las boletas gratis para asistir este viernes a la coronación de la reina del Carnaval 2025, Tatiana Angulo Fernández de Castro, pues a las 10:55 de la mañana se anunció que las mismas se habían terminado.

Lea también: Conozca el calendario de pico y placa para carros particulares en Carnaval

Cuando se produjo el anuncio todavía la fila era extensa, iba por la calle 72 y daba la vuelta a la manzana subiendo por la carrera 44 en medio de un inclemente sol y una temperatura por encima de los 30 grados centígrados.

Fueron 3000 mil las boletas regaladas desde las 9:00 de la mañana y en poco menos de dos horas, estás se acabaron.

María Camila Torrejano, estudiante de comunicación social, llegó a hacer fila desde las 6:30 de la mañana y fue de las últimas en recibir entradas y denunció mucho desorden.

Lea también: Así se organizó la salida de Shakira en La Guacherna: “Requirió una gran logística”

“Hubo demasiados colados. Ahorita no se dónde salió uno, pero ha sido una fila bastante tortuosa, con el sol del mediodía que pega demasiado fuerte. Cuando llegué, después de media hora se llenó la fila y le dio la vuelta a la 72. Espero mucho de Maluma y de Silvestre (Dangond)”, explicó a EL HERALDO.

Luz Marina Orozco, una mujer de 75 años, que es natural del municipio de Ovejas, departamento de Sucre, vino a Barranquilla a razón de una cita médica para un tratamiento de columna y pensó en aprovechar para acercarse al Romelio Martínez a reclamar una.

Pese a su edad, no recibió atención preferencial y se quedó en la fila, según denunció su hija Daicy Maestre.

Lea también: Los rostros de las cinco víctimas por intoxicación en San Juan Nepomuceno

“Estamos haciendo fila desde las 7:00 de la mañana, venimos de la EPS y no pudimos conseguir boletas, me parece injusto. Hay gente que salía de la fila y enseguida venían a vender la boleta por 50 mil pesos y más. A ella no la dejaron pasar pese a su condición, me parece injusto. Su sueño es poder conocer a Silvestre Dangond, ahora qué le digo”, se preguntó la mujer.

Una vez se cerró la taquilla y se abrió el paso, decenas de personas se abalanzaron intentado conseguir una entrada, pero ya no había nada que hacer, dejando un ambiente de rabia e impotencia entre los ciudadanos.

La coronación de la reina Tatiana Angulo Fernández de Castro contará con la presencia de reconocidos artistas nacionales e internacionales como Silvestre Dangond, Maluma, Andy Montañez, entre otros.