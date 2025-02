Para garantizar la movilidad y seguridad vial durante los días de Carnaval, el Distrito informó que se implementará pico y placa en toda la ciudad para vehículos particulares y que por el contrario para los taxis se suspende la medida.

La medida de pico y placa para el día viernes regirá desde las 6:00 p. m. del viernes hasta las 6:00 a. m. del sábado para las placas terminadas en 1, 2 y 3.

Asimismo, para el sábado de Carnaval la medida aplicará para las placas finalizadas en 4, 5, 6 y 7 Desde las 11:00 a. m. hasta las 6:00 a. m. del domingo. La medida finalizará con las placas terminadas en 8, 9 y 0 desde las 11:00 a. m. del domingo hasta las 6:00 a. m. del lunes.

Eucaris Navarro Manzur, secretaria Distrital de Tránsito y Seguridad Vial, indicó que se garantizará el bienestar de todos los visitantes y ciudadanos, implementando medidas que buscan disminuir la siniestralidad y facilitar la movilidad en la ciudad durante los días del Carnaval.

“Nuestra misión es salvar vidas. Las medidas que implementamos son para velar por la seguridad de los actores viales, reducir los índices de siniestralidad en esta época de Carnaval y prevenir congestiones en las vías. La invitación es a todos los barranquilleros y visitantes que mantengan una conducta responsable, a cuidar su vida y la de los demás y evitar acciones que podamos lamentar”, declaró Navarro Manzur.

Indicó, además, que los vehículos que tengan restricción y se encuentren en tránsito por Barranquilla, podrán circular sin que se les aplique la medida solo ese día, portando y presentando el tiquete de peaje ubicados en las vías de acceso a la ciudad, con la fecha y hora de ingreso, la cual no debe exceder un periodo de cuatro horas.

El conductor y/o propietario que incurra en la infracción codificada C.14 “Transitar por sitios restringidos o en horas prohibidas por las autoridades competentes, será sancionado con una multa equivalente a 15 salarios mínimos legales diarios vigentes. Además, el vehículo será inmovilizado”

De igual manera, se mencionó que vehículos que conforman la “caravana presidencial”; los destinados para el uso y seguridad del Alcalde Mayor del Distrito de Barranquilla y Gobernador del Atlántico; los vehículos pertenecientes a las Fuerzas Militares, Policía Nacional e Instituto Nacional Penitenciario (INPEC), utilizados para el transporte de sindicados y condenados están exentos a la norma.

Asimismo, las ambulancias, los vehículos pertenecientes al cuerpo de bomberos y cualquier otro dedicado exclusivamente a la atención de emergencias y atención médica o de salud, debidamente identificados; los vehículos adaptados para la conducción y transporte de personas con discapacidad; los vehículos operativos de las empresas de servicios públicos domiciliarios, debidamente identificados también están excluidos de la medida.

Restablecimiento pico y placa de taxis

A partir del lunes 3 de marzo, se restablecerá el calendario de pico y placa para taxis, según el cronograma establecido. El lunes 3 de marzo se aplicará para los taxis con placas terminadas en 3 y 4. El martes 4 de marzo será el turno de las placas terminadas en 5 y 6, mientras que el miércoles 5 de marzo corresponde a las placas terminadas en 7 y 8. El jueves 6 de marzo, el pico y placa afectará a los taxis con placas terminadas en 9 y 0, y finalmente, el viernes 7 de marzo se aplicará para los taxis cuyas placas terminen en 1 y 2.

Otras medidas

La cartera de Tránsito señaló que también está prohíbida la circulación de todo tipo de vehículos y actividades de cargue y descargue los días sábado, domingo y lunes de Carnaval en la zona conformada por las siguientes vías:

– Vía 40 desde la calle 85 hasta la carrera 54. (Inclusive) – Carrera 54 entre Vía 40 y calle 48. (No Inclusive) – Calle 48 entre carrera 54 y calle 58. (No Inclusive) – Calle 58 entre carrera 70 y carrera 67. (No Inclusive) – Carrera 67 entre calle 58 y calle 75. (No Inclusive) – Calle 75 entre carrera 67 y carrera 60. (No Inclusive) – Carrera 60 entre calle 75 y calle 79. (No Inclusive) – Calle 79 entre carrera 60 y carrera 68. (No Inclusive) – Carrera 68 entre calle 79 y calle 84. (No Inclusive) – Calle 84 entre carrera 68 y carrera 73. (No Inclusive)

– Calle 82 entre carrera 73 y carrera 76. (No Inclusive) – Carrera 76 entre calle 82 y calle 85. (No Inclusive) – Calle 85 entre carrera 76 y Vía 40. (No Inclusive)

El conductor y/o propietario que incurra en la infracción codificada C.14 “Transitar por sitios restringidos o en horas prohibidas por las autoridades competentes, será sancionado con multa equivalente a 15 salarios mínimos legales diarios vigentes. Además, el vehículo será inmovilizado”.

Agregó que el conductor y/o propietario que incurra en la infracción codificada B.19 “Realizar el cargue y descargue de un vehículo en sitios y horas prohibidas por las autoridades competentes, será sancionado con multa equivalente a ocho (8) salarios mínimos legales diarios vigentes”.

Los vehículos que cuenten con permiso especial para realizar actividades de cargue y descargue en esta zona, no podrán hacer uso de él durante los días sábado 1, domingo 2 y lunes 3 de marzo de 2025.

Están exentos de la prohibición los vehículos destinados para el transporte exclusivo de carga y descarga de elementos estructurales para montaje de palcos, durante la prestación del respectivo servicio

Adicionalmente, se prohíbe el el estacionamiento de vehículos en vía y todo espacio público, desde las 11:00 de la noche del viernes 28 de febrero de 2025 hasta las 11:59 de la noche del martes 4 de marzo de 2025, en la zona conformada por las siguientes vías: – Vía 40 desde la calle 85 hasta la carrera 54. (Inclusive) – Carrera 54 entre Vía 40 y calle 48. (No Inclusive) – Calle 48 entre carrera 54 y calle 58. (No Inclusive) – Calle 58 entre carrera 70 y carrera 67. (No Inclusive) – Carrera 67 entre calle 58 y calle 75. (No Inclusive) – Calle 75 entre carrera 67 y carrera 60. (No Inclusive) – Carrera 60 entre calle 75 y calle 79. (No Inclusive) – Calle 79 entre carrera 60 y carrera 68. (No Inclusive) – Carrera 68 entre calle 79 y calle 84. (No Inclusive) – Calle 84 entre carrera 68 y carrera 73. (No Inclusive) – Calle 82 entre carrera 73 y carrera 76. (No Inclusive)

– Carrera 76 entre calle 82 y calle 85. (No Inclusive) – Calle 85 entre carrera 76 y Vía 40. (No Inclusive)}

El conductor y/o propietario que incurra en la infracción codificada C.2 “Estacionar un vehículo en sitios prohibidos, será sancionado con multa equivalente a 15 salarios mínimos legales diarios vigentes”.