En el marco de la conmemoración del aniversario número 211 del Distrito de Barranquilla, el alcalde Alejandro Char Chaljub emitió un sentido mensaje a través de sus redes sociales, en conmemoración de esta fecha tan especial para los barranquilleros.

Por medio de su cuenta oficial en la red social X, el mandatario compartió un video en el cual se puede escuchar de fondo el himno de Barranquilla, acompañado de imágenes representativas de la ciudad.

En su publicación, el alcalde también compartió fotografías en las que aparece envuelto con los colores de la ciudad junto a varios funcionarios distritales, desde la icónica rotonda de la 17, donde ondea la bandera de ‘La Arenosa’.

En su mensaje, el alcalde expresó su orgullo por la ciudad y manifestó su compromiso de llevar a Barranquilla a niveles aún más altos.

'Mi Barranquilla procera e inmortal', dijo Char haciendo alusión a la primera estrofa del himno local, y añadió: 'Hoy desde la rotonda de la 17 y con inmenso orgullo, volvemos a izar tu bandera, la más grande de Colombia'.

