En medio del revuelo a nivel nacional por la intervención de Sanitas y Nueva EPS, el Distrito de Barranquilla ha entregado un parte de tranquilidad a los afiliados debido a que adelanta un monitoreo permanente para garantizar la atención integral de los usuarios.

Dicho seguimiento se viene adelantando a los actores del Sistema de Seguridad Social en Salud en la capital del Atlántico teniendo en cuenta las actuaciones administrativas que fueron anunciadas durante esta semana por la Superintendencia Nacional de Salud.

'Hemos emitido la circular 011 de 2024 en la que se emitieron instrucciones a IPS, a EPS y a los diferentes actores del Sistema General de Seguridad Social en Salud en el que se busca realizar un monitoreo para que nuestras instituciones de esa red brinden y garanticen la continuidad de la atención a toda la población', indicó la secretaria de Salud, Stephanie Araujo.

La funcionaria expuso que se hizo énfasis que no se debe dejar de atender a los afiliados en sus citas médicas y especializadas, el suministro de medicamentos en dispensadores y los procedimientos quirúrgicos establecidos, al igual que los servicios de hospitalización y el sistema de referencia- contrarreferencia de pacientes.

Asimismo, el Distrito habilitó las líneas telefónicas (605) 3793333 y 195, así como también se podrán hacer los reportes a través de las redes sociales de la Alcaldía.

Los ciudadanos también podrán dirigirse a recibir orientación en las sedes de la Alcaldía ubicadas en las cinco localidades: Suroriente (Calle 19 No. 5 – 23, barrio Simón Bolívar), Metropolitana (Calle 49 No. 8 Sur – 15, barrio Las Cayenas), Suroccidente (Calle 10 No. 12 F – 57, Casa de Cultura barrio La Paz) y Norte Centro Histórico (Calle 34 No. 43 – 41, ventanilla No. 1).

Para tener en cuenta

El Distrito puso de presente que las citas médicas se realizarán en los puntos de siempre. Además, recordó a los usuarios que centros de urgencias no cambian y que los tratamientos o procedimientos autorizados se mantienen.

También indicó que todo el grupo familiar mantiene sus beneficios, mientras que los medicamentos se reclaman en los mismos dispensadores autorizados.

Las acciones adoptadas en la región Caribe

El Departamento Administrativo Distrital de Salud de Cartagena fue encargado por el alcalde Dumek Turbay para que adelante vigilancia en la prestación de los servicios a los afiliados de las EPS intervenidas.

'Somos y seremos garantes', dijo el mandatario, quien recalcó que 'la mejor reforma posible se hace a través del consenso y la deliberación'.

Asimismo, la Dirección de Inspección, Vigilancia y Control de la Secretaría de Desarrollo de la Salud de Córdoba adelanta inspecciones en las sedes de Sanitas y Nueva EPS para garantizar la adecuada prestación de los servicios.

'Recorrimos todas las instalaciones, el laboratorio, el dispensario médico, la prestación del Servicio de atención médica y pudimos verificar que se está prestando adecuadamente, óptimamente el servicio', afirmó Lulio Suárez, director de Inspección, Vigilancia y Control de la secretaría.

Agregó que 'se está prestando el servicio, entregando los medicamentos, los servicios de laboratorio funcionan, así que es un parte de tranquilidad para todos los usuarios que pueden asistir a solicitar sus servicios con toda la tranquilidad'.

El monitoreo a la prestación de los servicios se hará periódicamente, con el fin de asegurar el acceso de los servicios de salud por parte de los usuarios.