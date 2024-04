Gigante ruso de software destaca el desarrollo empresarial de Barranquilla

R.

Un cliente de la industria de alimentos me dijo cosas muy bonitas. Hay cosas que generalmente suenan muy genéricas como que el beneficio fue una optimización del inventario, una reducción de las pérdidas, un esquema cooperativo entre el equipo, pero el mensaje que más me caló es que me decía precisamente la CEO de la compañía: yo tenía que dedicar mi tiempo y la compañía giraba alrededor de mí. Hoy la compañía gira alrededor del sistema, se manda sola, se organiza sola y me da tiempo para estar con mi familia y eso no tiene precio.

Y eso es parte del día a día de muchos empresarios, que las empresas los consumen porque las tareas operativas son muy grandes. Y ahí es donde nosotros vemos que el sistema realmente contribuye no solo para que el empresario esté tranquilo y tenga esa facilidad de gestionar sus procesos, sino para que también pueda desligarse de muchas responsabilidades que asume por ser el responsable del manejo de muchas operaciones.