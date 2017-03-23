Riohacha y Valledupar se ubican entre el grupo de ciudades del país con los mayores índices de pobreza monetaria en 2016, con un 45,5% y 35,5% respectivamente. Además, la capital de Bolívar registró un 26,2% en 2015 y en 2016 esta medición fue del 29,1%, mostrando un aumento del 2,9%.

Así lo anunció el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), que señaló también que Barranquilla y su área metropolitana tuvieron una disminución en esta variable, pasando de 22% en 2015 a 21,7% en 2016.

De acuerdo con la institución, la pobreza en el país bajó a 17,8% el año pasado, frente al 20,2% registrado en 2015, por lo 'que 1,05 millones de colombianos salieron de esa condición'. Y, según las cifras oficiales, 5,13 millones de colombianos dejaron de ser pobres desde el 2010, mientras que en el sector rural salieron de la pobreza 1,54 millones de personas.

El IPM (Índice de Pobreza Multidimensional), que evalúa cinco dimensiones en los hogares colombianos (vivienda, salud, educación, trabajo, juventud y niñez), arrojó para el Caribe colombiano una disminución, ya que pasó de 31,2% en 2015 a 26,4% en 2016.

'La Región Caribe era la más pobre en la historia del país, luego pasó a ser la segunda. Y actualmente es la parte de Colombia con la mayor reducción en pobreza multidimensional, pasando de un 31,2% al 26,4% del 2015 al 2016. Esto va muy relacionado con las inversiones sociales que ha hecho el Gobierno'. Así lo explicó Nemesio Roys, director encargado de Prosperidad Social.

A pesar de los resultados positivos que arrojó la capital del Atlántico en pobreza monetaria, en cuanto a la medición de pobreza extrema esta ciudad presentó un aumento. En 2015 la cifra fue de 2,4% y el año pasado subió a 2,8%.

Según el funcionario, las recientes cifras 'congeladas de pobreza' van directamente relacionadas con la inflación, 'ya que si se encarecen los precios una familia con pocos ingresos no podrá comprar la misma cantidad de alimentos ni suplir del todo sus necesidades básicas', explicó.

Para Nemesio Roys, la razón por la cual el IPM disminuyó más que la pobreza monetaria es que Colombia en sus niveles de inversión social destina más recursos a educación, salud y vivienda; y 'no ha habido incremento de subsidios, que es lo que podría influenciar en que una persona salga de la pobreza monetaria o de la extrema'.

Otro factor que puede generar mayores ingresos es el aumento del empleo, 'sabemos que el desempleo ha ido bajando, pero ha sido una de las variables críticas, no solo para Colombia sino para toda la región, y el tema la creación de plazas de trabajo no es algo que pueda controlar del todo el Estado, como si lo puede hacer con la inversión en infraestructura y en servicios, como pasa con la pobreza multidimensional', añadió el director encargado de Prosperidad Social.

De acuerdo con el economista y docente de las universidades Externado y Nacional, Jorge Iván González un dólar más costoso encarece los precios de los alimentos importados, 'factor que ha afectado la pobreza extrema y que no afecta a la pobreza multidimensional'.

'La pobreza extrema se refleja en el valor de la canasta familiar y esta a su vez se ve impactada por la devaluación del peso colombiano', explicó el catedrático.

La economista y ex directora de Planeación Nacional Tatyana Orozco explicó que uno de los principales retos en materia de reducción de pobreza están en La Guajira y en el Chocó. 'El Gobierno nacional está haciendo esfuerzos en estos departamentos, pero esto debe ser complementado por desde lo local', dijo.

Además, manifestó que 'es importante seguir disminuyendo la brecha entre las zonas rurales y urbanas'.

De acuerdo con Orozco, Sincelejo y Barranquilla son dos de las cinco ciudades del país que más han reducido las cifras de pobreza durante los últimos seis años. 'A pesar de la importante disminución del IPM en la Costa Caribe, es preocupante la alta subida de Montería y Valledupar', puntualizó.

Nemesio Roys añadió que la Región Pacífica continúa siendo la más pobre del país. Y que 'la zona rural es en donde se sigue concentrando la mayor pobreza, el IPM en esta parte del país es del 37%; y en la zona urbana del 12,1%'.