Momentos de pánico vivió Rafael Modesto Vargas Cantillo, cuando su hija de 7 años comenzó a dar gritos porque un perro bulldog inglés le mordió la pierna derecha.

'Eso fue anoche (viernes), como a las 9, en la puerta de la casa. La niña estaba jugando con unas amigas cuando desde la esquina se vino el perro y la mordió en la pierna derecha', explicó Vargas, de 32 años, residente en la carrera 29 No. 116-5, La Pradera.

Según el padre de la menor, el canino, considerado de raza potencialmente peligrosa, solo dejó de morder cuando apareció el dueño.

La niña está hospitalizada en el Paso El Pueblito, recuperándose de la herida.