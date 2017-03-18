Durante el fin de semana se presentará un aumento significativo de la velocidad del viento y la altura del oleaje en el Caribe Colombiano, debido a un frente frío, de acuerdo a lo informado por la Dirección General Marítima, Dimar.

Por esta razón, durante las próximas 48 horas, se presentarán vientos entre 38 y 55 kilómetros por hora y olas de 2.0 a 3.0 metros.

El fenómeno se desarrollará, por el aumento de un sistema de alta presión ubicado en centro del océano atlántico, exactamente al noreste del mar Caribe entre la latitud 15-21 y la longitud 85w – 70w. Se situará entre los departamentos de Bolívar y Magdalena.

Asimismo, se prevé que el ascenso latitudinal del frente frío adicional al sistema de alta presión sobre la costa de Florida, incrementen los gradientes de presión, lo cual afectara directamente la altura del oleaje sobre el litoral Caribe colombiano.

Por esta razón, el comportamiento del flujo de vientos sea de dirección este y noreste con velocidades entre 38 y 55 kilómetros por hora. De igual forma, el la altura del oleaje oscilará entre 2.0 y 3.0 metros.

La Dirección General Marítima informó que se espera que estas condiciones se mantengan durante las próximas 48 horas.

Debido al fenómeno, recomendó extremar las medidas de seguridad para la navegación de las embarcaciones menores en aguas no protegidas y operaciones offshore.

Las zonas afectadas por estas condiciones serán Riohacha, Santa Marta, Barranquilla y Cartagena.

Indicó que estas condiciones se dan de acuerdo a un análisis de la información meteorológica modelada y real de las diferentes estaciones apostadas en el litoral del Caribe Colombiano, al igual que las boyas de oleaje direccional.

Recordó que se debe tener presente que las predicciones del tiempo tienen cierto grado de incertidumbre, por lo que recomienda con constante consulta de la información emitida por las diferentes autoridades.