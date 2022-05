Gobernadora del Atlántico entregó apoyos nutricionales a 880 adultos mayores

“Estamos llevando este programa a todos los Centros de Vida de los municipios, incluso a corregimientos y veredas, a través de los Centros de Vida itinerantes, que nos permiten llevar la oferta a los lugares más apartados”, resaltó Pantoja.

Agregó que serán 40 personas mayores beneficiadas en cada municipio, para un total de 880 beneficiarios en todo el departamento, a quienes se les hacemos acompañamiento psicosocial, pautas de cuidado y fortalecimiento del ser en esta etapa de la vida y seguimiento nutricional con la entrega de suplementos nutricionales.

Uno de los beneficiarios en Palmar es Alejandro Noriega, un juglar de 71 años que en gran parte de su vida ha sido vendedor ambulante, actividad que abandonó por la pandemia. Asegura que su tiempo se lo dedica ahora a las artesanías. “Con ‘Mayormente Fuerte’ me he sentido con más vigor, porque los nutrientes que estoy tomando me ha servido para tener más energía, son excelentes y he subido de peso”, expresó Noriega.

La nota humorista para alegrar a los asistentes estuvo a cargo de Lucho Chamié, quien con su personaje ‘Doña Liopo’ llevó un mensaje a las personas mayores sobre esta importante etapa de la vida como es la vejez.