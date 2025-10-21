En sesión plenaria, el Concejo Distrital de Barranquilla eligió este martes 21 de octubre, por unanimidad, a Luimar Alonso Sarmiento Sánchez como Contralor Distrital para el periodo 2026-2029, en reemplazo de Jairo Fandiño.

Con 21 votos a favor, Sarmiento asumirá la responsabilidad de vigilar el manejo de los recursos públicos y ejercer un control fiscal riguroso sobre la gestión administrativa del Distrito durante los próximos cuatro años.

El nuevo Contralor integró la terna junto con Pablo Andrés Garcés Vásquez y Paul Laguna Panetta, quienes fueron entrevistados por los concejales y presentaron sus hojas de vida, experiencia y capacidades para ocupar el cargo.

Sarmiento Sánchez obtuvo en las pruebas previas un puntaje de 84,4, resultado que lo posicionó como uno de los aspirantes más destacados del proceso de selección.