Un fuerte vendaval que se registró en la tarde de este miércoles generó alerta en el municipio de Soledad. La emergencia se presentó en el sector de Villa Carmen 1, lo que llevó a la activación inmediata de los protocolos por parte de la Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres del municipio.

El coordinador de esta dependencia, el ingeniero Alexis Rodríguez, informó que, tras conocerse la situación, se desplegó un equipo técnico en la zona para adelantar el censo. A través de ese proceso se logró detectar que cinco viviendas tuvieron afectaciones.

“Tan pronto tuvimos conocimiento del fenómeno natural, iniciamos el proceso de verificación en territorio para identificar los daños y caracterizar a las familias impactadas”, señaló el funcionario.

Por su parte, la alcaldesa de Soledad, Alcira Sandoval Ibáñez, ordenó la atención inmediata de las familias damnificadas, instruyendo la entrega de ayudas humanitarias conforme a los lineamientos establecidos por la normativa vigente.

Las autoridades municipales se mantienen en monitoreo constante de las condiciones climáticas, mientras avanzan las labores de evaluación y acompañamiento a los afectados, con el fin de mitigar el impacto de este evento natural en la comunidad.

Preparación ante temporada de ciclones

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) anunció que se adelantarán una serie de talleres en Barranquilla, Santa Marta y Cartagena para avanzar en la preparación de las capacidades para la respuesta ante la temporada de ciclones tropicales.

La agenda incluye la socialización del Protocolo Nacional de Alertas por Ciclones Tropicales, elaborado de manera conjunta por el Ideam, la Ungrd, Dimar, Aerocivl y la FAC, entidades que conforman la Mesa Técnica de Alertas por Ciclones Tropicales.

“Este espacio permitirá fortalecer la articulación interinstitucional, así como difundir los lineamientos del Plan Nacional de Respuesta, promoviendo la actualización de estrategias departamentales y municipales en gestión del riesgo frente a ciclones tropicales”, recalcó la entidad.