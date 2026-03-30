Este lunes, la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República hizo una serie de requerimientos a la Corporación Autónoma Regional del Atlántico (CRA) frente a un proceso de licitación por $2 mil millones que se encuentra en marcha para “la organización, coordinación y ejecución de actividades misionales, administrativas, institucionales y de participación ciudadana”.

De acuerdo con los estudios previos de la mencionada licitación que fueron conocidos por EL HERALDO, a través de este proceso se busca asegurar la contratación de servicios de apoyo de carácter operativo, “que resultan conexos, complementarios y transversales a la gestión misional”.

En ese sentido, se explica que ese tipo de servicios permiten viabilizar el desarrollo de eventos, jornadas técnicas, actividades pedagógicas, espacios de participación ciudadana, reuniones institucionales, campañas ambientales, desplazamientos operativos y demás actuaciones requeridas para el cumplimiento de sus funciones legales”.

La audiencia de adjudicación de esta licitación está programada para el próximo 7 de abril. Sin embargo, el martes 31 de marzo cierra el plazo para la presentación de observaciones al informe de evaluación.

Es de anotar que en la puja por este contrato se encuentran cuatro oferentes: JK Films S.A.S, H&Y Broad Solutions, Quinta Generación SAS y la UT Log-Atlan 2026.

Los requerimientos

Andrés Idárraga Franco, secretario de Transparencia de la Presidencia de la República, a través de las redes sociales, instó a la CRA a suspender el proceso de selección hasta que se resuelvan una serie de interrogantes.

En primer lugar, requirió que se informe cuánto y cuáles contratos han sido celebrados en 2024 y 2025, “cuyo objeto se enmarque en la prestación de servicios de operación logístico y/o planeación y/o organización y/o ejecución de eventos o actividades”.

A renglón seguido, solicitó que se relacione cuáles han sido las empresas, de forma individual o como integrantes de componente plural, han celebrado contratos cuyo objeto se enmarque en la prestación de dichos servicios.

Otra de las peticiones corresponde a la modalidad de contratación, valor del contrato, plazo de ejecución, existencia de adiciones presupuestales y número de proceso contractual, así como copias de los actos administrativos mediante los cuales se designaron los comités estructuradores, comités evaluadores y supervisores de los contratos de 2024 y 2025.

Solicitó información sobre las razones que llevaron a la contratación de la empresa JK FILMS SAS durante dos ocasiones en la vigencia 2025 “para ejecutar prestación de servicios de operación logística a través de la modalidad de contratación directa, evadiendo la licitación pública”.

A eso se debe agregar la documentación con la que se acreditó la idoneidad de dicha empresa para la contratación directa, haciendo énfasis en la experiencia, trayectoria y capacidad financiera. También solicitó copias de los actos administrativos mediante los cuales se designaron los comités estructuradores y evaluadores del proceso de contratación en marcha.

En este proceso, la CRA debe explicar porque “no estableció como requisito habilitante el indicador financiero de Capital de Trabajo, máxime cuando es un objeto contractual que amerita que el futuro contratista garantice un flujo de caja para ejecutar las actividades, teniendo en cuenta que en este proceso de contratación no se estipuló un anticipo”.

En el noveno inciso se refirió a las razones que “sustentan un requerimiento del perfil profesional comunicador social y medios digitales con mínimo cuatro de obtención del título; también se solicita informe en qué otra institución de educación superior diferente a la Corporación Universitaria de la Costa (CUC) existe esta titulación para garantizar la pluralidad de oferentes”.

Defensa de la CRA

La Corporación Autónoma Regional del Atlántico (CRA) indicó que hasta el momento no se ha radicado comunicación alguna por parte de la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República. Sin embargo, anunció la radicación de dicha solicitud para su atención en los términos señalados por la normatividad.

“En cuanto al contenido de la petición, se atenderá cada uno de los interrogantes, siendo menester recordar que toda la información contractual de la Corporación es pública y se encuentra disponible en la página del Secop II. La Corporación en sus procesos de selección es respetuosa y garante del Estatuto General de Contratación y la petición no se refiere a irregularidad alguna”, recalcó la autoridad ambiental del departamento.