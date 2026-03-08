Una nueva jornada electoral se llevará a cabo durante este domingo y las autoridades en el Atlántico han dispuesto de un operativo especial para garantizar el normal desarrollo de los comicios a partir de las 8:00 a.m., cuando se abren las urnas en los 345 puestos de votación que han sido habilitados en el todo el departamento.

El Puesto de Mando Unificado (PMU) será instalado en el Comando de la Policía Metropolitana de Barranquilla a las 7:00 a. m. y contará con la participación de entes de control, fuerzas militares, Policía Nacional y la Registraduría Civil, que trabajarán de manera articulada para monitorear y brindar acompañamiento al proceso electoral.

De igual manera, la Policía Nacional desplegará más de 3.000 uniformados, hombres y mujeres de las diferentes especialidades, quienes tendrán la tarea de brindar acompañamiento permanente a la ciudadanía durante el ejercicio del derecho al voto en todo el departamento.

Esta cobertura de la fuerza pública estará presente en los 244 puestos de votación del área metropolitana y el resto de municipios, así como en las sedes de la Registraduría y otros lugares relacionados con la jornada electoral.

Sumado a esto, en Barranquilla habrá 120 cuadrantes de la Policía, que reforzarán la vigilancia en zonas aledañas a los puestos de votación.

Esta operación en la capital del Atlántico contará con el apoyo aéreo del helicóptero Halcón, una herramienta para ejercer monitoreo permanente y visión panorámica de la ciudad y sus alrededores.

Al respecto, el general Miguel Andrés Camelo Sánchez, comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, indicó que se dispondrá de todas las capacidades tecnológicas para fortalecer las labores de vigilancia y control durante la jornada.

“Este componente incluye cámaras analíticas, drones y el helicóptero Halcón, herramientas que permitirán mantener monitoreo permanente de los diferentes puestos de votación”, comentó.

Por otro lado, invitó a la ciudadanía a participar de esta jornada democrática con responsabilidad y respeto, así como a reportar cualquier irregularidad o posible delito electoral a través de las líneas habilitadas.

A su turno, el jefe de la Oficina de Seguridad y Convivencia, Yesid Turbay, extendió la invitación para “hacer parte de esta fiesta democrática en paz, en tranquilidad. Ir temprano a ejercer el derecho al voto para facilitar todo el trabajo y, por supuesto, las mejores recomendaciones, que se desarrollen en una sana convivencia”.

Cabe recordar que en el departamento está vigente una recompensa de hasta $10 millones para quienes suministren información veraz y oportuna que permita identificar y dar con los responsables de actos delictivos que pretendan perturbar el proceso electoral.

Puestos de votación

En el departamento habrá un total de 345 puestos de votación, distribuidos entre 292 puestos urbanos, 50 puestos rurales y 3 puestos habilitados en centros carcelarios.

El censo electoral determinó que en todo el territorio atlanticense votarán un total de 2.150.571 personas, de los cuales 1.036.081 son hombres y 1.114,490 son mujeres.

De ese total, 1.205.922 corresponden al Distrito de Barranquilla. Soledad es el segundo ente territorial con mayor población apta para votar, con 342 mil.

Es de anotar que en la capital del Atlántico se presentaron algunas modificaciones y traslados de ciertos puestos de votación.

De acuerdo con la Registraduría, son seis nuevos puestos para votar en la ciudad, distribuidos en las cinco localidades.

El primero de ellos es la Fundación Ce Camilo, ubicada en la calle 100 # 2F-35. De igual manera, está la Santo Domingo de Guzmán, en la carrera 2 #78-36, y el colegio Ateneo Técnico Comercial, en la carrera 41 #51-111.

Otros puestos recién habilitados para esta jornada serán el colegio Marymount, en la carrera 59 #84-226; la Institución Educativa Brisas del Río, en la Vía 40 #46A-50; y el colegio Sagrado Corazón de Jesús, en la carrera 32 #41-34.

Cortesía Las autoridades han venido coordinando acciones para garantizar el correcto desarrollo de los comicios.

Logística en los municipios

Una de las novedades para esta jornada es el uso de biometría en los municipios del área metropolitana. Es decir, en distintos puestos de Soledad, Malambo, Galapa y Puerto Colombia.

La Registraduría confirmó que estarán disponibles estos dispositivos para el reconocimiento facial en siete puestos de votación de Soledad, en los cuales participarán cerca de 34 mil personas, así como otra tecnología dactilar para 35 puestos más en el resto del municipio con la misma cantidad de ciudadanos.

Por su parte, desde la Alcaldía de Malambo se puso en marcha un paquete de medidas logísticas para las elecciones legislativas y consultas interpartidistas de este 8 de marzo. De acuerdo con el secretario de Gobierno, Augusto Rivero, el municipio contará con 292 mesas distribuidas en 15 puestos de votación.

Durante la jornada quedó prohibida toda propaganda política o electoral, incluyendo manifestaciones, comunicaciones o mensajes que promuevan candidaturas a través de medios sonoros, impresos o digitales, según los decretos impartidos por las autoridades municipales.

Posibles riesgos electorales

Las alertas de diferentes instituciones y organismos de control por la posible incidencia de grupos criminales en el desarrollo de la jornada electoral de este domingo genera preocupación entre la ciudadanía.

Según la matriz de riesgos elaborada por la Misión de Observación Electoral (MOE), el departamento del Atlántico evidencia una disminución en los niveles de riesgo electorales en comparación con los registrados en la pasadas elecciones en 2022; sin embargo, actualmente alrededor del 60 % de sus municipios se encuentran identificados en algún nivel de riesgo tanto para la elección de Senado como de Cámara.

El caso que más preocupa es el municipio de Tubará que representa una concentración de riesgo extremo de fraude electoral, especialmente para la Cámara de Representantes.

A su vez, los municipios de Tubará y Piojó se mantienen como los dos territorios con riesgo extremo de fraude para las elecciones al Senado. Otros como Juan de Acosta y Usiacurí están registrados bajo un riesgo alto en estos comicios.

De igual manera, la matriz identificó que prevalece un riesgo por otros factores de alta participación los municipios en Usiacurí y Tubará para la Cámara.

Mientras que para Senado, el panorama tampoco es muy alentador, ya que hay un riesgo extremo por alta participación en Usiacurí. En Baranoa, Candelaria, Juan de Acosta, Palmar de Varela, Piojó, Polonuevo, Ponedera, Sabanagrande, Santo Tomás y Tubará se ubica en el rango alto.

Asimismo, Barranquilla fue categorizada con riesgo extremo por factores de violencia, mientras que Repelón y Soledad se ubicaron con riesgo medio.

Establecen vigilancia preventiva a jornada electoral en Barranquilla

El personero distrital Miguel Alzate anunció que se ejercerá vigilancia preventiva y acompañamiento institucional a las elecciones legislativas y consultas interpartidistas que tendrán lugar este domingo en todo el país.

“El Ministerio Público desplegará su equipo de personeros delegados y funcionarios en distintos puestos de votación del Distrito, con el fin de garantizar que el proceso electoral se desarrolle con transparencia, orden y plenas garantías para los ciudadanos”, comentó el personero distrital.

Sumado a esto, subrayó que “la Personería Distrital de Barranquilla se compromete a coordinar esfuerzos para la vigilancia de los Derechos Humanos y el cumplimiento de la ley de Transparencia, garantizando así la protección del voto y la institucionalidad”.

De esta forma, una de las medidas adoptadas es la restricción del uso de teléfonos celulares, cámaras fotográficas y dispositivos de video dentro de los puestos de votación entre las 8:00 a. m. y las 4:00 p. m.

Además, las autoridades recordaron que habrá sanciones para aquellos que incumplan con la medida de Ley Seca establecida en los territorios.

Es importante recalcar que restricción aplica para el expendio y consumo de bebidas alcohólicas o embriagantes a partir de las seis de la tarde (6:00 p. m.) del día sábado 7 de marzo de 2026 y hasta las doce del mediodía (12:00 p. m.) del día lunes 9 de marzo de 2026.