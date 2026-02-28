En conjunto con la Policía, el Ejército, la empresa Triple A y la comunidad del barrio Las Estrellas, la Alcaldía de Barranquilla realizó una intervención integral para frenar la ola de robos que afecta a esta zona ubicada en la localidad suroccidente de la ciudad.

La jornada se desarrolló en los alrededores del Centro Carcelario Transitorio, tres colegios privados y cinco conjuntos residenciales que agrupan cerca de 2.000 viviendas, donde vecinos han denunciado atracos casi a diario. Según los residentes, los delincuentes aprovechan los lotes enmontados y la ladera del arroyo El Salao para esconderse tras cometer los hurtos.

En ese orden de ideas, más de 140 personas —entre uniformados, funcionarios distritales y miembros de la comunidad— participaron en la actividad que incluyó la poda de árboles, limpieza de zonas verdes y desmonte de maleza en predios abandonados.

Las labores también se concentraron en la recuperación de la ladera del arroyo, considerada uno de los principales puntos críticos de inseguridad.

Las autoridades señalaron que la intervención busca eliminar los escondites utilizados por los delincuentes, mejorar la visibilidad en el sector y fortalecer la presencia institucional, como parte de una estrategia preventiva y de control.

“Este tipo de actividades son muy importantes porque en la medida en que se mejore el entorno y haya presencia institucional, el delito se previene y la seguridad mejora en este sector donde residen miles de personas. Agradecemos el apoyo de la Alcaldía, la Triple A, el Ejército y la Policía para desarrollar esta actividad que seguro ayudará a bajar la sensación de inseguridad”, expresó uno de los miembros de la comunidad que participó en la actividad.

La comunidad destacó la importancia de estas acciones integrales para recuperar la tranquilidad y reiteró el llamado a mantener operativos permanentes que eviten que la zona vuelva a convertirse en refugio de la delincuencia.