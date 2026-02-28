El Agente Especial Interventor de Nueva EPS, Luis óscar Galves Mateus, el Gobierno Nacional y diversas entidades del orden nacional determinaron el cambio del prestador Integral Solutions con el fin de fortalecer la calidad y la oportunidad en la atención de pacientes con hemofilia.

Nueva EPS llevó a cabo una revisión de la situación y activó las acciones necesarias para garantizar la continuidad de los tratamientos y servicios requeridos por todos los usuarios, priorizando su seguridad y la prestación oportuna de los servicios de salud.

Como resultado de este proceso, 176 pacientes, los cuales eran atendidos por dicho prestador, fueron asignados a nuevas instituciones según su ubicación geográfica.

Las IPS Salud Vital asumirán la atención en los departamentos de Huila y Caquetá; en Boyacá, Casanare, Cauca, Nariño, Putumayo, Santander y Tolima la atención será prestada por Integral IPS; en Arauca estará a cargo la Unidad Hemato Oncológica Especializada IPS SAS; y en Medellín, Cali y Risaralda los pacientes serán atendidos por el nuevo aliado de Nueva EPS, Neurum.

De manera paralela, los afiliados están siendo contactados y orientados para informarles la IPS designada para continuar con su atención clínica.

“Reiteramos nuestro compromiso con garantizar una transición ordenada y transparente, asegurando que los pacientes reciban su acompañamiento clínico sin interrupciones. Nueva EPS reafirma su disposición de seguir trabajando para salvaguardar la calidad del servicio y velar por el bienestar integral de sus usuarios” indicaron en el comunicado.

¿Qué es la hemofilia?

Según explica la Clínica Mayo, la hemofilia es un trastorno poco frecuente que dificulta la coagulación normal de la sangre debido a la ausencia o disminución de factores de coagulación, proteínas indispensables para detener hemorragias.

Asimismo, las personas con esta condición pueden presentar sangrados prolongados incluso ante lesiones leves, ya que el mecanismo natural de coagulación no actúa de manera eficaz. En los cuadros más severos, el mayor riesgo radica en las hemorragias internas, especialmente en articulaciones como rodillas, tobillos y codos, lo que puede generar daños en tejidos y órganos si no se interviene oportunamente.

La enfermedad suele tener origen hereditario y su tratamiento se basa en la administración periódica del factor de coagulación que el organismo no produce en niveles adecuados. En años recientes también se han desarrollado terapias que actúan mediante mecanismos distintos a los factores tradicionales.