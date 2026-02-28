El próximo 8 de marzo, un total de 102 senadores serán elegidos: 100 corresponden a la circunscripción nacional, mientras que las otras dos son para las comunidades indígenas.

Durante los últimos años, estas curules han sido apetecidas por distintos espectros políticos, teniendo en cuenta su peso estratégico dentro de la configuración de mayorías en el Senado.

En el Atlántico, de acuerdo con el censo de 2018 realizado por el Dane, hay 39.061 miembros de las comunidades indígenas. Los municipios de Tubará, Baranoa, Malambo, Galapa y Usiacurí son los de mayor concentración.

Con base en este panorama, desde el Atlántico se ha estructurado una estrategia orientada a alcanzar una de las curules indígenas, lo que significaría ampliar la representación del departamento y consolidar un mayor peso político dentro del Capitolio.

Dicha ofensiva es liderada por Rubén Marino Borge, un curtido empresario y líder político, quien fue concejal de Barranquilla por varios periodos.

Hasta hace algunos meses, Marino Borge hizo parte de las filas conservadoras. Su nombre sonó como precandidato al Congreso de dicha colectividad; sin embargo, hubo una serie de desacuerdos que conllevaron a su dimisión de la colectividad.

A raíz de esto, Marino Borge se ha sumado a la lista del Movimiento de Autoridades Indígenas de Colombia (AICO) a la Cámara Alta. Y según fuentes consultadas por EL HERALDO, este movimiento se ha venido fortaleciendo con acuerdos con líderes políticos de la ciudad.

“Este movimiento ha conllevado a que nazca una nueva casa política en el Atlántico, de la mano con Rubén Marino, quien en las últimas elecciones locales ha contado con altas votaciones”, aseguró una de las fuentes.

Es de anotar que, en las anteriores elecciones para el Concejo, la mayor votación fue lograda por su esposa, Cinthya Pérez, correspondiente a 21.030 sufragios. En los comicios de 2019, su hijo Samuel Marino fue elegido como concejal con 19 mil votos.

Por este motivo, su caudal electoral ha sido apetecido por distintos sectores para impulsar distintas candidaturas para la Cámara de Representantes. Según los acuerdos pactados, sus simpatizantes respaldarán las aspiraciones de Felipe Saruma, de Cambio Radical.

“Alianzas son fundamentales”

Marino Borge, en diálogo con EL HERALDO, aseguró que su estrategia política de cara a estos comicios ha sido visionada como un proceso colectivo para defender a los pueblos indígenas.

“Las autoridades y organizaciones indígenas no solo acompañan, sino que orientan las prioridades programáticas. Su palabra es guía, porque representan la legitimidad ancestral y el sentir de los pueblos. Estamos construyendo una propuesta que nace desde las bases”, explicó.

En esa línea, expuso que en los recorridos por los municipios han logrado un creciente respaldo de ciudadanos que “sin ser indígenas, entienden que nuestras ideas, entre las que se destacan la defensa del territorio, la identidad cultural, la generación de empleo y la seguridad, son causas comunes”.

Marino Borge aseguró, además, que hacer parte del Partido Conservador ha sido una ventaja frente al conocimiento institucional y comprensión del funcionamiento del Estado: “La experiencia no se niega; se transforma en herramienta para defender con mayor eficacia a los derechos de los pueblos”.

Por último, calificó como “fundamentales” las alianzas con movimientos sociales, liderazgos ambientales, juventudes y la comunidad en general.

“Es necesario el diálogo respetuoso con otras fuerzas políticas que compartan nuestras ideas. Más que acuerdos, buscamos coincidencias en ideas”, cerró.